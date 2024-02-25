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"Це в національних інтересах": у Вашингтоні люди на мітингу закликали США продовжити підтримку України

25 лютого, 2024 неділя
08:28
Війна з Росією США Україна

24 лютого у Вашингтоні біля Меморіалу Лінкольну понад тисяча людей з різних штатів зібралися із синьо-жовтими прапорами й плакатами на акцію, щоб закликати владу США продовжити критично важливу підтримку України

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми зібралися, щоби донести дуже важливі меседжі та наголосити, що забезпечити перемогу України – це в національних інтересах США, тому що Україна бореться за весь вільний світ та жертвує життями своїх громадян. Україна бореться за такі фундаментальні цінності, як свобода та демократія, які є дуже важливими для всіх американців",- заявила президентка US Ukrainian Activists Надія Шапоринська.

Зазначається, що учасники акції вшанували пам’ять всіх, хто загинув за свободу України, а також висловили вдячність всім, хто продовжує боротьбу проти російської агресії.

Президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей підкреслив, що мітинг у Вашингтоні став частиною глобальної акції, яка відбулася в 69 країнах по всьому світу.

"Нам дуже важливо показати американському народові, що ми цінуємо їхню підтримку. Нам треба переконати спікера (Палати представників США – ред.) Майка Джонсона, нам треба також переконати президента Байдена продовжувати її", - сказав він.

Посол України в США Оксана Маркарова подякувала США за допомогу, надану українцям.

"Наш меседж сьогодні є чітким і промовистим: ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. І якщо ми не зупинимо Путіна сьогодні, ціна миру для Америки, для всіх наших союзників буде набагато вищою", - заявила Макарова.

Вона також закликала США надати ЗСУ усю необхідну зброю, а українському народу достатню підтримку, щоб забезпечити оборону України та відновлення справедливого миру.

Зазначається, що після мітингу учасники акції пройшли маршем у центрі Вашингтона.

  • 8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат мав проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.
  • У ніч на 13 лютого сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні, що відкрило шлях до основного голосування.
  • 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.
  • 14 лютого спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
  • 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
  • 19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні.
  • 21 лютого президент США Джо Байден назвав пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів "однією з найпотужніших речей проти Путіна" і закликав спікера палати представників Майка Джонсона поставити законопроєкт на голосування.
Теги:
Світ
Україна
США
акції протестів
допомога США Україні
зброя для України
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