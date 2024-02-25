"Це в національних інтересах": у Вашингтоні люди на мітингу закликали США продовжити підтримку України

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми зібралися, щоби донести дуже важливі меседжі та наголосити, що забезпечити перемогу України – це в національних інтересах США, тому що Україна бореться за весь вільний світ та жертвує життями своїх громадян. Україна бореться за такі фундаментальні цінності, як свобода та демократія, які є дуже важливими для всіх американців",- заявила президентка US Ukrainian Activists Надія Шапоринська.

Зазначається, що учасники акції вшанували пам’ять всіх, хто загинув за свободу України, а також висловили вдячність всім, хто продовжує боротьбу проти російської агресії.

Президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей підкреслив, що мітинг у Вашингтоні став частиною глобальної акції, яка відбулася в 69 країнах по всьому світу.

"Нам дуже важливо показати американському народові, що ми цінуємо їхню підтримку. Нам треба переконати спікера (Палати представників США – ред.) Майка Джонсона, нам треба також переконати президента Байдена продовжувати її", - сказав він.

Посол України в США Оксана Маркарова подякувала США за допомогу, надану українцям.

"Наш меседж сьогодні є чітким і промовистим: ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. І якщо ми не зупинимо Путіна сьогодні, ціна миру для Америки, для всіх наших союзників буде набагато вищою", - заявила Макарова.

Вона також закликала США надати ЗСУ усю необхідну зброю, а українському народу достатню підтримку, щоб забезпечити оборону України та відновлення справедливого миру.

Зазначається, що після мітингу учасники акції пройшли маршем у центрі Вашингтона.