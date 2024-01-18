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Головна Війна з Росією Ціль у Петербурзі вразив дрон українського виробництва, - Камишін

Ціль у Петербурзі вразив дрон українського виробництва, - Камишін

18 січня, 2024 четвер
20:26
Війна з Росією Олександр Камишін

Безпілотник, який долетів до російського Санкт-Петербурга в ніч проти 18 січня, був українського виробництва

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін у Давосі, пише Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що український дрон пролетів рівно 1250 кілометрів.

"Ми здатні виробити щось, що коштуватиме від $350 за штуку, і щось, що полетить цієї ночі до Санкт-Петербурга. Це виготовлено в Україні. Так, цієї ночі ми влучили в ціль, і ця штука пролетіла рівно 1250 кілометрів цієї ночі", - сказав Камишін.

  • Президент Зеленський на підсумковій конференції 19 грудня 2023 року заявив, що Україна наступного року виготовить 1 млн дронів. Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, коментуючи цю заяву, запевнив, що Україна має достатні спроможності для виробництва боєприпасів для ударних дронів
  • 18 січня міністерство оборони РФ заявило про атаку безпілотників на Московську та Ленінградську області. Натомість ЗМІ писали, що уламки БПЛА впали на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, і додали, що це могла бути спецоперація ГУР
Україна
Росія
безпілотник
ГУР
Москва
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