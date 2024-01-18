Ціль у Петербурзі вразив дрон українського виробництва, - Камишін

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін у Давосі, пише Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що український дрон пролетів рівно 1250 кілометрів.

"Ми здатні виробити щось, що коштуватиме від $350 за штуку, і щось, що полетить цієї ночі до Санкт-Петербурга. Це виготовлено в Україні. Так, цієї ночі ми влучили в ціль, і ця штука пролетіла рівно 1250 кілометрів цієї ночі", - сказав Камишін.