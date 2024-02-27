"Цілеспрямована провокація": Згурець про проліт "шахеду" над Молдовою

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Сьогоднішня атака по території України, з використанням дронів, мала певні особливості. Зокрема, була кілька груп безпілотників і вони дійсно рухались за маршрутами, які раніше ворог не використовував. Це стосується насамперед використання повітряного простору Молдови. коли один із безпілотників залетів на територію Молдови, потім вже заходив на українську територію і був знищений силами ППО ЗСУ", - розповів Згурець.

Аналітик зауважив, що Росія продовжує використовувати провокативні методи щодо сусідніх держав України

"Росія починає використовувати провокативні маневри для того, щоб промацати нерви та можливості Молдови. Власне, у Молдові чомусь проігнорували цю загрозу й заявили, що таких безпілотників над її територією не було. Таким чином, напевно, Молдова хоче обмежити ризики подальших дипломатичних відносин з РФ. Раніше Росія вже використовувала подібні методи. Зокрема, крилаті ракети у бік Польщі, які за 50 км від кордону розвертались й рухались знову на нашу територію", - додав він.