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"Цілеспрямована провокація": Згурець про проліт "шахеду" над Молдовою

27 лютого, 2024 вiвторок
09:19
Війна з Росією збитий "Шахед"

Аналітик Defense Express Сергій Згурець наголосив, що Росія намагається промацати можливості окремих країн за допомогою провокацій у повітряному просторі

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Сьогоднішня атака по території України, з використанням дронів, мала певні особливості. Зокрема, була кілька груп безпілотників і вони дійсно рухались за маршрутами, які раніше ворог не використовував. Це стосується насамперед використання повітряного простору Молдови. коли один із безпілотників залетів на територію Молдови, потім вже заходив на українську територію і був знищений силами ППО ЗСУ", - розповів Згурець.

Аналітик зауважив, що Росія продовжує використовувати провокативні методи щодо сусідніх держав України

"Росія починає використовувати провокативні маневри для того, щоб промацати нерви та можливості Молдови. Власне, у Молдові чомусь проігнорували цю загрозу й заявили, що таких безпілотників над її територією не було. Таким чином, напевно, Молдова хоче обмежити ризики подальших дипломатичних відносин з РФ. Раніше Росія вже використовувала подібні методи. Зокрема, крилаті ракети у бік Польщі, які за 50 км від кордону розвертались й рухались знову на нашу територію", - додав він.

  • Уночі вівторка російські війська атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами. Повітряним силам вдалося знищити 11 "шахедів" та дві авіаційні ракети РФ.
  • Під час російської атаки на Україну уночі 27 лютого один з ворожих дронів пролетів над територією Молдови кілька десятків кілометрів і знову увійшов у повітряний простір України
  • Міністерство оборони Молдови спростувало інформацію про те, що один з безпілотників, які атакували Україну, летів з їх території
Теги:
Україна
Росія
Молдова
ППО
російська армія
окупанти
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