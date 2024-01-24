У Білому домі назвали мету російських масованих атак по Україні

Про це він заявив під час брифінгу у Білому домі, передає "Голос Америки".

"Це те, що росіяни намагались робити з початку зимових місяців. Це - спроба і далі завдавати страждань українцям, намагаючись зламати їхню волю, їхній хребет, це напади на цивільну інфраструктуру, житлові будинки та місцевість. І Путін це робив і раніше", - сказав Джон Кірбі.

За його словами, атаки російських сил проти цивільної інфраструктури – спроба виснажити українські системи протиповітряної оборони.

Він також наголосив, що українська ППО була досить ефективною та відбила багато ворожих цілей.

"Тому так важливо, щоб ми отримали додаткове фінансування, як я вже наголошував раніше. Українці вимушені приймати важкі рішення щодо того, які ракети ППО використовувати, а які зберегти на інший день. І росіяни знають це", - додав Кірбі.