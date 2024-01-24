У Білому домі назвали мету російських масованих атак по Україні
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Росія намагається ракетними атаками по цивільній інфраструктурі виснажити українські системи ППО
Про це він заявив під час брифінгу у Білому домі, передає "Голос Америки".
"Це те, що росіяни намагались робити з початку зимових місяців. Це - спроба і далі завдавати страждань українцям, намагаючись зламати їхню волю, їхній хребет, це напади на цивільну інфраструктуру, житлові будинки та місцевість. І Путін це робив і раніше", - сказав Джон Кірбі.
За його словами, атаки російських сил проти цивільної інфраструктури – спроба виснажити українські системи протиповітряної оборони.
Він також наголосив, що українська ППО була досить ефективною та відбила багато ворожих цілей.
"Тому так важливо, щоб ми отримали додаткове фінансування, як я вже наголошував раніше. Українці вимушені приймати важкі рішення щодо того, які ракети ППО використовувати, а які зберегти на інший день. І росіяни знають це", - додав Кірбі.
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