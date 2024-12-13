У Чехії збирають $3 млн на гелікоптер Black Hawk для ГУР
У Чехії відкрили збір на гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk для Головного управління розвідки Міністерства оборони України
Про це інформує пресслужба ГУР.
"Чорний Яструб" для ГУР ― новий імпульс благодійної кампанії! Наші друзі в Чехії хочуть придбати гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk для українських воєнних розвідників", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на озброєнні ГУР МО України вже є декілька таких бортів, які успішно використовують в операціях зі знищення російських загарбників.
Загалом для купівлі гелікоптера треба майже $3 млн. Дві третини цієї суми уже зібрано, наголосили в українській розвідці.
"Дякуємо усім небайдужим у Чехії та у всій Європі, хто долучився до ініціативи та продовжує підтримувати спротив України! Наші друзі надали новий імпульс благодійній кампанії на підсилення ГУР і знайшли дешевший та якісний Black Hawk у США", - резюмували в ГУР.
Долучитися до збору на гелікоптер можна за посиланням.
- На 2025 рік Чехія знайшла значну кількість уже виготовлених боєприпасів по всьому світу, які можливо викупити для Збройних сил України.
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