У Чехії збирають $3 млн на гелікоптер Black Hawk для ГУР

Про це інформує пресслужба ГУР.

"Чорний Яструб" для ГУР ― новий імпульс благодійної кампанії! Наші друзі в Чехії хочуть придбати гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk для українських воєнних розвідників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на озброєнні ГУР МО України вже є декілька таких бортів, які успішно використовують в операціях зі знищення російських загарбників.

Загалом для купівлі гелікоптера треба майже $3 млн. Дві третини цієї суми уже зібрано, наголосили в українській розвідці.

"Дякуємо усім небайдужим у Чехії та у всій Європі, хто долучився до ініціативи та продовжує підтримувати спротив України! Наші друзі надали новий імпульс благодійній кампанії на підсилення ГУР і знайшли дешевший та якісний Black Hawk у США", - резюмували в ГУР.

Долучитися до збору на гелікоптер можна за посиланням.