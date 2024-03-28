Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Defence Express розповіли про бомбу УМПБ Д-30СН, якою РФ вдарила по Харкову 27 березня
Ексклюзив

У Defence Express розповіли про бомбу УМПБ Д-30СН, якою РФ вдарила по Харкову 27 березня

28 березня, 2024 четвер
18:19
Війна з Росією Атака Харкова

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих наголосив, що російські терористи продовжують практику військових випробувань своїх нових засобів по мирних містах України

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни продовжують кампанію з тероризування мирного населення. Бачимо, що росіяни не обирають засобів. 27 березня РФ здійснила атаку на Харків, застосувавши бомбу УМПБ Д-30СН. Це новий засіб, який росіяни намагаються зробити на кшталт бомби GLSDB, яка може запускатися з HIMARS. Росіяни наразі проробляють таку ж саму концепцію. На основі бомби ФАБ-250 вони зробили УМПБ Д-30СН, яку скоріш за все запускають з літаків", - пояснив Рябих.

За словами військового експерта, бомба УМПБ Д-30СН є доволі дошкульною тому, що обладнана реактивним двигуном з крильцями, що дозволяє запускати її з великої відстані.

"Російські пропагандисти говорять, що ця відстань може бути до 90 км. За задумом ворога ця бомба має бути високоточною. І тут постає питання: чи дійсно вона високоточна? Росіяни говорять, що бомба оснащена приладом, який дозволяє наводитися по GPS координатам. Мовляв, це дає їй можливість влучати у військові об'єкти. Однак ми бачимо, що скоріш за все це було експериментальне застосування. Тому, що російські терористи продовжують практику військових випробувань своїх нових засобів по мирних містах України", - додав Рябих.

  • У Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація щодо нібито підготовки росіян до наступу на Харків не відповідає дійсності, цей вкид назвали кампанією пропаганди страху.
  • Водночас за даними "Медузи" російські силовики переконані, що Росія може окупувати Харків, проте рішення про новий масштабний наступ ще не ухвалене. 
Теги:
Відео
Новини
Росія
зброя
Харків
російська армія
Харківщина
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
військовий квиток, мобілізація
27 березня, 2024 середа
Поправки щодо бронювання працівників від мобілізації за рівнем зарплати відхилили, – член оборонного комітету ВР Копитін
гіперзвукова крилата ракета "Циркон"
27 березня, 2024 середа
У Defence Express припустили, що росіяни зібрали всі наявні ракети "Циркон" у Криму
Президент України Володимир Зеленський
26 березня, 2024 вiвторок
"Дипломатичний борт Зеленського вивіз з Аргентини 300 кг кокаїну": російські фейки за 26 березня
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.06
    Купівля 39.06
    Продаж 39.53
  • EUR
    Купівля 42.23
    Продаж 42.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
28 березня
19:29
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 48 боєзіткнень, Сили оборони відбили 11 російських атак на Бахмутському напрямку
19:21
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:06
шпигун
У Польщі  провели спецоперацію проти російської шпигунської мережі
19:02
Оновлено
Україна-НАТО
Відбулося позачергове засідання Ради Україна - НАТО
18:44
Президент Зеленський з головою Національних зборів Франції Яель Брон-Піве
Голова нижньої палати парламенту Франції прибула до України та зустрілася з Зеленським
18:36
Зеленський Джонсон
"Ухвалення допомоги для України критично важливе": Зеленський поговорив зі спікером палати представників Джонсоном
18:28
соцмережа Х (Твіттер)
Маск розповів, які користувачі отримають доступ до преміум-функцій соцмережі X безкоштовно
18:07
Денис Пушилін
Організували "вибори" Путіна на ТОТ Донеччини: СБУ оголосила підозру Пушиліну та двом його поплічникам
18:06
На фото: "Київська пектораль – 2023"
Театральна премія "Київська пектораль – 2023" оголосила переможців
18:05
війна з росією нафта безпілотник
Куйбишевський НПЗ в Росії після удару БПЛА повністю зупинив роботу, - ЗМІ
18:02
OPINION
Олексій Панич
Америка завжди буде проти ударів углиб Росії
17:56
зниклі безвісти
За час повномасштабної війни кількість зниклих безвісти сягнула 50,1 тис. осіб, - Нацполіція
17:55
Оновлено
Прем'єр міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Україна запропонувала 5 кроків для розблокування кордону, - Шмигаль після зустрічі з Туском
17:41
Марʼяна Безугла
"Питання суто політичне": у Раді припустили, чому Безуглу не виключають із фракції "Слуги Народу"
17:32
Володимир Зеленський
"Наприкінці травня або в червні": Зеленський розповів, коли Росія може розпочати новий великий наступ в Україні
17:32
Росіяни відкрили вогонь по таксі у Херсоні
Росіяни відкрили вогонь по таксі у Херсоні: водій загинув, пасажирів поранено
17:28
книжка - російська пропаганда і продається в Португалії
У Португалії видали книжку про війну в Україні з російською пропагандою, українці відреагували
17:22
СУ-35 збитий
У море біля Севастополя впав військовий літак: пілот катапультувався
17:20
путін
Путін мріє про відновлення радянської імперії в кордонах СРСР, – Зеленський
17:10
Ексклюзив
Саміт ЄС, Віктор Орбан
Орбан буде вимушений змінити тактику: Тібор Томпа про нові протести в Угорщині
17:03
Верховна Рада
"Нічого не проголосували": Верховна Рада провела півторагодинне засідання
17:01
Аерофлот
Росія в обхід санкцій ввозить запчастини для авіації через Габон: обсяг експорту $1,5 млрд
16:30
машина для розмінування WISENT 1
Спецтранспорт, дрони та озброєння: Німеччина надала Україні новий пакет допомоги
16:30
Росіяни атакували з мінометів поліцейських, які прибули на місце обстрілу на Херсонщині
16:26
На фото: Анастасія Приходько
Анастасія Приходько прокоментувала смерть свого турменеджера під час її концерту
16:13
Очільник МЗС Латвії Каріньш подав у відставку через скандал зі спецрейсами
16:08
Ексклюзив
Мирослав Чех
Над Польщею нависає російська загроза, а уряду байдуже, - польський політик Чех
16:06
Ексклюзив
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
Для наступу на Харків 100 тис. недостатньо: у бригаді Гвардії наступу припустили, скільки військ потрібно РФ, щоб захопити місто 
16:00
OPINION
Богдан Буткевич
Звільнення Данілова — це страх Зеленського. Через підступи Єрмака
15:59
ЗСУ, мобілізація
Мобілізація: на Полтавщині поліція отримала від ТЦК звернення про доставку 30 тис. військовозобов'язаних
15:48
На фото: Стівен Спілберг
Стівен Спілберг назвав "Дюну 2" одним з найяскравіших науково-фантастичних фільмів, які він бачив
15:39
На фото: потяги
Україна та Словаччина цьогоріч запустять новий залізничний маршрут Київ - Кошице
15:04
Ілюстративне фото
Росіяни вдарили по селу на Харківщині: вбили жінку та поранили чоловіка
15:02
Авдіївка
Заступник комбрига 3-ї штурмової Жорін розповів про пріоритет росіян на Авдіївському напрямку
14:48
окупанти Мелітополь
У Мелітополі окупанти використовують авто з РЕБ "Пелена" для блокування мобільних і захисту від вибухових пристроїв, - Федоров
14:47
малюнок, діти
У Мінсоцполітики розповіли, скільки дітей в Україні потребують усиновлення
14:32
На фото: гурт "Бумбокс"
"Бумбокс" презентував пісню "Фіртка", записану в проміжках між бойовою роботою
14:02
OPINION
Ольга Лень
"СВО" проти України стала "священною війною" Росії
14:00
щеплення вакцинація
Захищає від штаму "Омікрон": в Україну доставили понад чверть мільйона доз вакцини проти COVID-19
13:55
Джонні Депп "Пірати Карибського моря"
Наступних "Піратів Карибського моря" знімуть без Джонні Деппа, - продюсер
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV