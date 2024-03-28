У Defence Express розповіли про бомбу УМПБ Д-30СН, якою РФ вдарила по Харкову 27 березня
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих наголосив, що російські терористи продовжують практику військових випробувань своїх нових засобів по мирних містах України
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни продовжують кампанію з тероризування мирного населення. Бачимо, що росіяни не обирають засобів. 27 березня РФ здійснила атаку на Харків, застосувавши бомбу УМПБ Д-30СН. Це новий засіб, який росіяни намагаються зробити на кшталт бомби GLSDB, яка може запускатися з HIMARS. Росіяни наразі проробляють таку ж саму концепцію. На основі бомби ФАБ-250 вони зробили УМПБ Д-30СН, яку скоріш за все запускають з літаків", - пояснив Рябих.
За словами військового експерта, бомба УМПБ Д-30СН є доволі дошкульною тому, що обладнана реактивним двигуном з крильцями, що дозволяє запускати її з великої відстані.
"Російські пропагандисти говорять, що ця відстань може бути до 90 км. За задумом ворога ця бомба має бути високоточною. І тут постає питання: чи дійсно вона високоточна? Росіяни говорять, що бомба оснащена приладом, який дозволяє наводитися по GPS координатам. Мовляв, це дає їй можливість влучати у військові об'єкти. Однак ми бачимо, що скоріш за все це було експериментальне застосування. Тому, що російські терористи продовжують практику військових випробувань своїх нових засобів по мирних містах України", - додав Рябих.
- У Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація щодо нібито підготовки росіян до наступу на Харків не відповідає дійсності, цей вкид назвали кампанією пропаганди страху.
- Водночас за даними "Медузи" російські силовики переконані, що Росія може окупувати Харків, проте рішення про новий масштабний наступ ще не ухвалене.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.06 Купівля 39.06Продаж 39.53
- EUR Купівля 42.23Продаж 42.95
- Актуальне
- Важливе