У Defence Express розповіли про бомбу УМПБ Д-30СН, якою РФ вдарила по Харкову 27 березня

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни продовжують кампанію з тероризування мирного населення. Бачимо, що росіяни не обирають засобів. 27 березня РФ здійснила атаку на Харків, застосувавши бомбу УМПБ Д-30СН. Це новий засіб, який росіяни намагаються зробити на кшталт бомби GLSDB, яка може запускатися з HIMARS. Росіяни наразі проробляють таку ж саму концепцію. На основі бомби ФАБ-250 вони зробили УМПБ Д-30СН, яку скоріш за все запускають з літаків", - пояснив Рябих.

За словами військового експерта, бомба УМПБ Д-30СН є доволі дошкульною тому, що обладнана реактивним двигуном з крильцями, що дозволяє запускати її з великої відстані.

"Російські пропагандисти говорять, що ця відстань може бути до 90 км. За задумом ворога ця бомба має бути високоточною. І тут постає питання: чи дійсно вона високоточна? Росіяни говорять, що бомба оснащена приладом, який дозволяє наводитися по GPS координатам. Мовляв, це дає їй можливість влучати у військові об'єкти. Однак ми бачимо, що скоріш за все це було експериментальне застосування. Тому, що російські терористи продовжують практику військових випробувань своїх нових засобів по мирних містах України", - додав Рябих.