У Defense Express прокоментували можливість поповнення військ ворога бійцями з Північної Кореї

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Стосовно північнокорейців і намагання зараз бути втягнутими у російсько-українську війну, то тут, звісно, можемо говорити про достатньо серйозну загрозу. Бо ми говоримо, по-перше, про неадекватність режимів і у Російській Федерації, і у Північній Кореї і можливості того, що подібні плани можуть втілюватися. А на цьому тлі слід відзначити, що корейська армія, північнокорейська, за своєю чисельністю є п’ятою армією у світі, налічуючи мільйон 300 тисяч, з них десь мільйон 100 тисяч - це сухопутні війська. При чому велика частка з них, є там такі сили, які оперативно можуть бути задіяні в тому числі в повітряно-десантні частини, скажімо, спецпризначенці, і решта таких речей", - сказав він.

Валерій Рябих також припустив, як північнокорейські військові можуть бути задіяні у лавах російської армії.

"Я б все ж таки виключив на перших порах те, що, можливо, ці підрозділи одразу можуть з’явитися на лінії фронту. І в першу чергу слід розглядати можливості на початках підключення подібних північнокорейських підрозділів зокрема у складі підрозділів для виконання якихось відокремлених завдань, як забезпечення логістики, охорони. Наприклад, взяття під охорону якихось ділянок російсько-українського кордону з тим, щоб вивільнити ті підрозділи російських терористів, які можна перекинути на інші ділянки. І в подальшому після відпрацювання всіх необхідних процедур взаємодії і різницю у військових процедурах, різницю мовну, поступово, можливо, можуть перейти до того, що бути використані на якихось ділянках на лінії фронту. Також не можна виключати, але поки слід прискіпливіше спостерігати за тим, що відбувається, ну і відповідно реагувати на всі зміни в цій ситуації. Наразі бачимо, що цей процес знаходиться на початковому етапі, але тенденція є доволі загрозлива, про що нам і говорить допоки південнокрейська розвідка", - вважає експерт.