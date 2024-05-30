У Дії запустять функцію електронного бронювання від мобілізації, - Міноборони

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає "Інтерфакс-Україна".

Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше. Так вийшло, що цим треком займаються Мінекономіки та Мінцифра... На порталі "Дія" буде запущено функціонал електронного бронювання", - заявила посадовиця.

За її словами, у міністерстві вважають, що "усі компанії, які бронюватимуть своїх людей через електронний ресурс, мають користуватися позитивною дискримінацією".

Черногоренко наголосила, що Міністерство зробило все, що мало б зробити з погляду готовності єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.