У Дії запустять функцію електронного бронювання від мобілізації, - Міноборони
У Міністерстві оборони України заявили, що на порталі державних послуг Дія запустять функціонал електронного бронювання від мобілізації
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає "Інтерфакс-Україна".
Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше. Так вийшло, що цим треком займаються Мінекономіки та Мінцифра... На порталі "Дія" буде запущено функціонал електронного бронювання", - заявила посадовиця.
За її словами, у міністерстві вважають, що "усі компанії, які бронюватимуть своїх людей через електронний ресурс, мають користуватися позитивною дискримінацією".
Черногоренко наголосила, що Міністерство зробило все, що мало б зробити з погляду готовності єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.
- Нещодавно Катерина Черногоренко в етері телеканалу "Еспресо" заявила, що найближчим часом буде реалізований новий функціонал, який прибере візити до ТЦК.
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