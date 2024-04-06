У ДСНС розповіли скільки рятувальників загинули за час великої війни з РФ

Такі цифри навів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, інформує "Українське радіо".

"Від початку широкомасштабного вторгнення Росії ДСНС втратила 91 працівника і 348 працівників отримали поранення. Це з урахуванням останніх даних по Харкову. Зокрема, це наші вогнеборці, рятувальники, які розбирають завали, піротехніки та інші категорії працівників ДСНС, що всі гуртом виконують роботу з метою рятувати людей і надавати їм першу допомогу", - сказав Хорунжий.

Попри все, ДСНС покращує свою технічну складову. "Вже маємо 33 машино-механізованих розмінування, а до війни їх було нуль. Вносимо корективи в алгоритми та інструкції щодо виїздів та ліквідації наслідків ворожих прильотів", - поінформував речник.

Поповнювати технічний парк рятувальникам допомагають міжнародні партнери з багатьох країн.

"Якщо це піротехнічне обладнання, то це міжнародні організації ПРООН, ОБСЄ, країни-донори на зразок Південної Кореї, багато допомагають Японія, Сполучені Штати, Німеччина, Канада. Залежно від потреб, які ми формуємо, виходимо на країни, що можуть забезпечити в тому чи іншому напрямі. Якщо це питання порятунку людей, то це висотна техніка, для розбирання завалів - важка інженерна техніка, для розмінування - це броньована техніка для перевезення особового складу та важка техніка для перевезення габаритних вибухонебезпечних предметів, як авіабомби, КАБи тощо", - розповів Хорунжий.

Водночас ДСНС потребує розширення парку піротехнічних машин важкого типу для розмінування, одну з яких, зокрема, нещодавно отримали від HALO Trust. "Загалом у ДСНС 15-16 таких машин, а потрібно мати до 80, враховуючи, що 156 тисяч квадратних кілометрів потенційно можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. Це близько 26% території нашої країни", - резюмував пресофіцер ДСНС.