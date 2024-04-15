У ЄС заявили, що надають Україні все, про що вона просить для захисту від ракетних атак РФ

Про це повідомляє Укрінформ.

На брифінгу він прокоментував успішні дії коаліції країн з відбиття повітряної атаки Ірану проти Ізраїлю та чи може це розглядатися як прецедент для подібних дій із захисту України.

"Чи можемо ми вважати це прецедентом? Це добре питання для країн-членів. ЄС не долучений до (захисту, - ред.) повітряного простору", - сказав Стано.

За його словами, країни-члени контролюють власний повітряний простір і такого роду операції. Тож ми не можемо коментувати це.

"Щодо України, я можу лише повторити те, про що сказав високий представник ЄС: ми надаємо Україні все, про що вона просить, щоб захиститися від російських атак", - наголосив речник.