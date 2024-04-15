У ЄС заявили, що надають Україні все, про що вона просить для захисту від ракетних атак РФ
Речник ЄС Пітер Стано заявив, що ЄС не долучений до захисту повітряного простору, але надає Україні все, про що вона просить
Про це повідомляє Укрінформ.
На брифінгу він прокоментував успішні дії коаліції країн з відбиття повітряної атаки Ірану проти Ізраїлю та чи може це розглядатися як прецедент для подібних дій із захисту України.
"Чи можемо ми вважати це прецедентом? Це добре питання для країн-членів. ЄС не долучений до (захисту, - ред.) повітряного простору", - сказав Стано.
За його словами, країни-члени контролюють власний повітряний простір і такого роду операції. Тож ми не можемо коментувати це.
"Щодо України, я можу лише повторити те, про що сказав високий представник ЄС: ми надаємо Україні все, про що вона просить, щоб захиститися від російських атак", - наголосив речник.
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