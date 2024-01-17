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Ексклюзив

У "Інформаційному спротиві" проаналізували, чи зможе армія РФ десантуватися в тилу

17 січня, 2024 середа
11:27
Війна з Росією російський гелікоптер обстріляв

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що десантування росіян у тил України виглядатимете як самогубство

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Згадуючи події на Київщині дворічної давнини, коли загально було проведено більш ніж 30 десантних операцій по території України з боку так званих російських повітряно-десантних військ, і тільки одна була успішною - це в Гостомелі. Зараз росіяни створюють нові десантно-штурмові підрозділи. Але який в них сенс, якщо зараз майже кожна українська мобільна група, чи підрозділ штатно має у себе на озброєнні ПЗРК. Лінія боєзіткнення має прикриття відповідним ешелоном ППО", - наголосив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", десантування з боку росіян у тил України буде виглядати як самогубство.

"Якщо розглядати загрозу Харківщини, то Харків - це місто мільйонник. Яка це повинна бути десантна операція, щоб захопити або оточити місто. Таку десантну операцію буде дуже легко перетворити на великий падіж російських гелікоптерів", - додав Коваленко.

  • Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що знання українських зенітників щодо збиття російського літака А-50 цінні для американців і китайців.
  • Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що Путін намагається показати своєму суспільству помсту за знищені літаки.
Новини
Харків
ППО
російська армія
Київщина
ЗСУ
Гостомель
Харківщина
Військові новини
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