У "Інформаційному спротиві" проаналізували, чи зможе армія РФ десантуватися в тилу

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Згадуючи події на Київщині дворічної давнини, коли загально було проведено більш ніж 30 десантних операцій по території України з боку так званих російських повітряно-десантних військ, і тільки одна була успішною - це в Гостомелі. Зараз росіяни створюють нові десантно-штурмові підрозділи. Але який в них сенс, якщо зараз майже кожна українська мобільна група, чи підрозділ штатно має у себе на озброєнні ПЗРК. Лінія боєзіткнення має прикриття відповідним ешелоном ППО", - наголосив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", десантування з боку росіян у тил України буде виглядати як самогубство.

"Якщо розглядати загрозу Харківщини, то Харків - це місто мільйонник. Яка це повинна бути десантна операція, щоб захопити або оточити місто. Таку десантну операцію буде дуже легко перетворити на великий падіж російських гелікоптерів", - додав Коваленко.