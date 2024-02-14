У Києві через атаку 7 лютого кількість загиблих зросла до 5

Про це пише мер Києва Віталій Кличко.

"Число жертв ворожої атаки на столицю 7 лютого збільшилося до 5 людей", - написав Кличко.

За його словами, у лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі столиці. Вона перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікарі тиждень боролися за її життя.