У Києві через атаку 7 лютого кількість загиблих зросла до 5
У лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ворожої атаки Росії по Києву 7 лютого
Про це пише мер Києва Віталій Кличко.
"Число жертв ворожої атаки на столицю 7 лютого збільшилося до 5 людей", - написав Кличко.
За його словами, у лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі столиці. Вона перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікарі тиждень боролися за її життя.
- Вранці 7 лютого російські окупанти атакували Київ та область: внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини, щонайменше 40 постраждали в Голосіївському районі та троє — у Дніпровському. Серед них вагітна. У столиці пошкоджено магістраль теплопостачання та 2 високовольтні лінії - без опалення залишилися 355 житлових будинків.
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