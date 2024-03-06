У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок атаки РФ 7 лютого
У київській лікарні помер чоловік, який був тяжко травмований внаслідок російської атаки по столиці 7 лютого. Це 6 загиблий з багатоповерхівки у Голосіївському районі
Про це повідомила родичка родини Оксана Ткач "Суспільному".
Зазначається, що Юрій Носов перебував у лікарні майже три тижні.
За словами родички, внаслідок атаки також загинула донька померлого чоловіка Юрія Носова - Анастасія. Вони обоє були у вкрай важкому стані. Дівчина теж померла у лікарні від отриманих травм.
"Юра помер у лікарні після 3 тижнів боротьби лікарів за його життя, не приходячи у свідомість, після потрапляння уламків ракети у його будинок та Теремках. Два тижні тому померла від поранень донька Юри - Анастасія", - пишуть знайомі загиблого.
- Вранці 7 лютого російські окупанти атакували Київ та область: внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини, щонайменше 40 постраждали в Голосіївському районі та троє — у Дніпровському. Серед них вагітна. У столиці пошкоджено магістраль теплопостачання та 2 високовольтні лінії - без опалення залишилися 355 житлових будинків.
- 14 лютого стало відомо про ще одну загиблу людину, яка постраждала внаслідок ворожої атаки Росії по Києву 7 лютого.
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