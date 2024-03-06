У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок атаки РФ 7 лютого

Про це повідомила родичка родини Оксана Ткач "Суспільному".

Зазначається, що Юрій Носов перебував у лікарні майже три тижні.

За словами родички, внаслідок атаки також загинула донька померлого чоловіка Юрія Носова - Анастасія. Вони обоє були у вкрай важкому стані. Дівчина теж померла у лікарні від отриманих травм.

"Юра помер у лікарні після 3 тижнів боротьби лікарів за його життя, не приходячи у свідомість, після потрапляння уламків ракети у його будинок та Теремках. Два тижні тому померла від поранень донька Юри - Анастасія", - пишуть знайомі загиблого.