У конгресі США готують компромісний варіант законопроекту про допомогу Україні, - CNN

Про це повідомляє CNN.

У цьому документі Україні пропонується виділити на понад $10 млрд менше грошей: $47,69 млрд проти раніше задуманих $60,06 млрд.

Крім того, до законопроєкту, на прохання республіканців, включили заходи щодо посилення контролю на кордоні з Мексикою, в рамках якого мігрантам доведеться чекати на рішення американського імміграційного суду за межами США.

Процес мають завершити до середини березня. Його прихильники серед республіканців вважають, що це дозволить законопроєкту дійти до голосування. Проте навіть у такому форматі він ризикує викликати негативну реакцію з боку вкрай правих членів і навіть спровокувати голосування за усунення з посади спікера Джонсона.

Проведення закону через Палату представників залишається надзвичайно складним завданням. Крім того, для його ухвалення буде потрібна широка підтримка демократів – а це непросте завдання, враховуючи, що пакет включає нові прикордонні обмеження та допомогу Ізраїлю, що, ймовірно, не влаштує "лівих".