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У конгресі США готують компромісний варіант законопроекту про допомогу Україні, - CNN

5 березня, 2024 вiвторок
02:20
Війна з Росією на фото: Майк Джонсон

Спікер палати представників США Майк Джонсон почав обговорювати з конгресменами компромісний варіант законопроекту, який включає допомогу Україні

Про це повідомляє CNN.

У цьому документі Україні пропонується виділити на понад $10 млрд менше грошей: $47,69 млрд проти раніше задуманих $60,06 млрд.

Крім того, до законопроєкту, на прохання республіканців, включили заходи щодо посилення контролю на кордоні з Мексикою, в рамках якого мігрантам доведеться чекати на рішення американського імміграційного суду за межами США.

Процес мають завершити до середини березня. Його прихильники серед республіканців вважають, що це дозволить законопроєкту дійти до голосування. Проте навіть у такому форматі він ризикує викликати негативну реакцію з боку вкрай правих членів і навіть спровокувати голосування за усунення з посади спікера Джонсона.

Проведення закону через Палату представників залишається надзвичайно складним завданням. Крім того, для його ухвалення буде потрібна широка підтримка демократів – а це непросте завдання, враховуючи, що пакет включає нові прикордонні обмеження та допомогу Ізраїлю, що, ймовірно, не влаштує "лівих".

  • 13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні.
  • 14 лютого спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
  • 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
  • 19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.
  • 28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні.
  • Спікер палати представників конгресу США прив'язав ухвалення допомоги Україні до фінансування уряду, яке було ухвалене 29 лютого.

Теги:
США
допомога Україні
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