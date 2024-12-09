У Координаційному штабі прокоментували заяву РФ про передачу Україні тіл полонених, які нібито загинули внаслідок падіння Іл-76
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що під час останніх репатріаційних заходів РФ передала Україні останки загиблих людей, що потребують "додаткової ідентифікації"
Про це Коордштаб повідомив у Telegram.
"Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відстежує ситуацію та перебуває у взаємодії з усіма вповноваженими інституціями.
Перед цим російська омбудсменка Тетяна Москалькова заявила в інтерв'ю РІА Новини, що РФ нібито передала тіла загиблих полонених Україні.
Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ
У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76
У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, у знищенні якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.
Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.
30 січня у ГУР заявили, що Росія відмовляється передати тіла полонених, які нібито загинули в Іл-76.
Натомість Путін заявив, що військово-транспортний літак Іл-76 збили системою Patriot, і пообіцяв допустити до розслідування міжнародних експертів.
- Актуальне
- Важливе