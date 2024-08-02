У Криму росіяни масово вирубують дерева, аби збудувати фортифікаційні споруди, - "Жовта стрічка"

Про це повідомляє "Жовта стрічка".

За словами активістів руху, РФ на півострові розпочала масову вирубку дерев, аби будувати фортифікаційні споруди на узбережжі Криму. Зокрема, про вантажівки з колодами дерев, які рухалися до позицій ворога, неодноразово повідомляли місцеві.

"Рашисти панічно бояться висадки українського десанту і намагаються зміцнити свої позиції будь-якою ціною", - додає "Жовта стрічка".