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Головна Війна з Росією У Криму росіяни масово вирубують дерева, аби збудувати фортифікаційні споруди, - "Жовта стрічка"

У Криму росіяни масово вирубують дерева, аби збудувати фортифікаційні споруди, - "Жовта стрічка"

Дар'я Куркіна
2 серпня, 2024 п'ятниця
15:51
Війна з Росією вирубка дерев

Російські загарбники в тимчасово окупованому Криму почали масово вирубувати дерева для будівництва фортифікаційних споруд

Зміст

Про це повідомляє "Жовта стрічка".

За словами активістів руху, РФ на півострові розпочала масову вирубку дерев, аби будувати фортифікаційні споруди на узбережжі Криму. Зокрема, про вантажівки з колодами дерев, які рухалися до позицій ворога, неодноразово повідомляли місцеві.

"Рашисти панічно бояться висадки українського десанту і намагаються зміцнити свої позиції будь-якою ціною", - додає "Жовта стрічка".

  • У ніч з 1 на 2 серпня 2024 року у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Російські пропагандисти кажуть про нібито застосування ракет ATACMS.
Теги:
Україна
Росія
Крим
екологія
російська армія
окуповані території
окупанти
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