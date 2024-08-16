У Кураховому Донецької області посилили комендантську годину

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Кураховому з 17:00 до 09:00. Закликаю всіх, хто досі не евакуювався з прифронтових громад, дотримуватися правил і не наражати себе на небезпеку", - йдеться у повідомленні.

Посилена комендантська година почне діяти з 19 серпня.