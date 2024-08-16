У Кураховому Донецької області посилили комендантську годину
У пʼятницю, 16 серпня, стало відомо про посилення комендантської години у Кураховому Донецької області
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Кураховому з 17:00 до 09:00. Закликаю всіх, хто досі не евакуювався з прифронтових громад, дотримуватися правил і не наражати себе на небезпеку", - йдеться у повідомленні.
Посилена комендантська година почне діяти з 19 серпня.
- 9 серпня Філашкін анонсував запровадження довгої комендантської години у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.
- У Новогродівці Донецької області запровадили більш жорстку комендантську годину. Люди матимуть можливість перебувати на вулиці лише 4 години на добу.
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