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У Новогродівці на Донеччині запровадили нові правила в'їзду та продовжили комендантську годину

Юлія Юліна
13 серпня, 2024 вiвторок
18:42
Війна з Росією комендантська година

У Новогродівці Донецької області запроваджують більш жорстку комендантську годину. Люди матимуть можливість перебувати на вулиці лише чотири години на добу

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Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу цивільного захисту Донецької ОВА Сергій Гончаров, передає "Суспільне.Донбас".

"З 15 серпня на території міста у звʼязку з активізацією бойових дій і підвищення загрози для населення буде запроваджено комендантську годину з 15 години дня до 11 години ранку. Протягом дня усього 4 години населення матиме змогу пересуватися територією міста", - сказав Гончаров.

За його словами, ринки та магазини в місті закриють.

"Вони не будуть працювати взагалі на території міста Новогродівка. Заборона цілодобова", — повідомив посадовець.

Також вводиться обмеження на в'їзд у Новогродівку. За словами Гончарова, заїхати в місто зможуть тільки люди, які мають відповідну прописку.

За його даними, на 8 серпня у місті лишалося 6,5 тис. людей. Проте триває активна евакуація, щодня з міста виїжджає близько 100-150 людей.

  • 5 серпня було ухвалено рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з Новогродівки.
  • Пізніше очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін анонсував запровадження довгої комендантської години у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.
Теги:
Новини
Донеччина
комендантська година
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