У Новогродівці на Донеччині запровадили нові правила в'їзду та продовжили комендантську годину
У Новогродівці Донецької області запроваджують більш жорстку комендантську годину. Люди матимуть можливість перебувати на вулиці лише чотири години на добу
Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу цивільного захисту Донецької ОВА Сергій Гончаров, передає "Суспільне.Донбас".
"З 15 серпня на території міста у звʼязку з активізацією бойових дій і підвищення загрози для населення буде запроваджено комендантську годину з 15 години дня до 11 години ранку. Протягом дня усього 4 години населення матиме змогу пересуватися територією міста", - сказав Гончаров.
За його словами, ринки та магазини в місті закриють.
"Вони не будуть працювати взагалі на території міста Новогродівка. Заборона цілодобова", — повідомив посадовець.
Також вводиться обмеження на в'їзд у Новогродівку. За словами Гончарова, заїхати в місто зможуть тільки люди, які мають відповідну прописку.
За його даними, на 8 серпня у місті лишалося 6,5 тис. людей. Проте триває активна евакуація, щодня з міста виїжджає близько 100-150 людей.
- 5 серпня було ухвалено рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з Новогродівки.
- Пізніше очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін анонсував запровадження довгої комендантської години у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.
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