У лікарні померла 4-річна дівчинка, поранена внаслідок удару РФ по Одесі 29 квітня

Про це повідомив мер Одеса Геннадій Труханов.

"Сьогодні у лікарні померла маленька Злата, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу по Одесі 29 квітня. Їй було всього 4,5 роки", - написав він.

Мер зазначив, що медики робили усе можливе, аби врятувати життя дитини, але травми виявилися занадто важкими.

Як написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, у серце дитини влучив осколок російської ракети. Таким чином кількість жертв внаслідок російського обстрілу 29 квітня зросла до 8.