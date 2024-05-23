У лікарні померла 4-річна дівчинка, поранена внаслідок удару РФ по Одесі 29 квітня
У четвер, 23 травня, у лікарні померла 4-річна дівчинка, яка постраждала унаслідок ворожої російської атаки по Одесі 29 квітня
Про це повідомив мер Одеса Геннадій Труханов.
"Сьогодні у лікарні померла маленька Злата, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу по Одесі 29 квітня. Їй було всього 4,5 роки", - написав він.
Мер зазначив, що медики робили усе можливе, аби врятувати життя дитини, але травми виявилися занадто важкими.
Як написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, у серце дитини влучив осколок російської ракети. Таким чином кількість жертв внаслідок російського обстрілу 29 квітня зросла до 8.
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