У Маріуполі побільшало сутичок місцевих з мігрантами з Росії, - міськрада

Про це повідомляє маріупольська міськрада.

У місцевих пабліках з'явилося відео конфлікту місцевих жителів з уродженцем Чечні на пляжі Піщаний. Маріупольці обурилися тим, що чоловік припаркував свій джип прямо на пляжній зоні. Люди попросили приїжджу родину поставити автомобіль у відведене для цього місце, за межами пляжу, але чеченець відмовився.

У результаті стався конфлікт. Коли незадоволена маріупольчанка спробувала зняти номери машини, їй сказали, що розіб'ють телефон. Син громадянина РФ пригрозив, що "переверне" жінку.

Вчора зʼявилася реакція помічника голови Чечні Алаудінова. Він заявив, що найближчим часом буде реакція.

"В окупованому місті зростає кількість мігрантів з РФ, здебільшого з кавказьких регіонів. Зазначимо, що за оцінками окупаційної влади Маріуполя, у місті працює майже 30 тисяч мігрантів. Але справжня цифра більша – адже робітники із собою привозять родини та також працюють не легально. При цьому зростає конфліктність місцевого населення з приїжджими", - пояснили в міськраді.