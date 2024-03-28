У Мелітополі окупанти використовують авто з РЕБ "Пелена" для блокування мобільних і захисту від вибухових пристроїв, - Федоров

Про це він написав у Telegram.

Він нагадав, що в містах і селах тимчасово окупованої частини Запорізької області розселені сотні тисяч військових армії РФ. А на ТОТ розташовані десятки полігонів для тренувань ворожого гарматного м’яса.

"В окупованих містах збирають не тільки БПЛА, а й антени для комплексів РЕБ, до цього процесу залучають військових, які раніше брали участь у бойових діях. В Мелітополі помічені авто, оснащені РЕБ "Пелена", який використовується для захисту від радіокерованих вибухових пристроїв та для блокування стільникових телефонів", - написав очільник Запорізької області.

Він зазначив, що росіяни хочуть зробити з ТОТ Запорізької області великий військовий полігон.