У Мелітополі окупанти використовують авто з РЕБ "Пелена" для блокування мобільних і захисту від вибухових пристроїв, - Федоров
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що росіяни перетворюють тимчасово окуповані території на мілітаризовану сіру зону
Про це він написав у Telegram.
Він нагадав, що в містах і селах тимчасово окупованої частини Запорізької області розселені сотні тисяч військових армії РФ. А на ТОТ розташовані десятки полігонів для тренувань ворожого гарматного м’яса.
"В окупованих містах збирають не тільки БПЛА, а й антени для комплексів РЕБ, до цього процесу залучають військових, які раніше брали участь у бойових діях. В Мелітополі помічені авто, оснащені РЕБ "Пелена", який використовується для захисту від радіокерованих вибухових пристроїв та для блокування стільникових телефонів", - написав очільник Запорізької області.
Він зазначив, що росіяни хочуть зробити з ТОТ Запорізької області великий військовий полігон.
- 19 березня повідомлялось, що росіяни зняли пропагандистський сюжет про трьох жителів Мелітополя, яких катуваннями змусили зізнатись у "шпіонажі" та запроторили до в’язниці.
- 20 березня стало відомо, що в Мелітополі Запорізької області росіяни проводять обшуки: вилучають книжки українських письменників та шукають тих, хто ймовірно співпрацює із Силами оборони.
- 27 березня повідомлялось, що російські силовики затримали 34-річного жителя тимчасово окупованого Мелітополя за коментарі у telegram-каналі, які він писав ще у 2022 році.
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