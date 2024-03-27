Російські силовики затримали жителя тимчасово окупованого Мелітополя за коментарі, які він писав у 2022 році

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

У коментарях окупанти побачили "ознаки приниження гідності росіян".

Тепер мелітопольцю загрожує штраф або навіть ув'язнення.

"Кожне сказане чи написане слово може стати причиною репресій, але наші люди в окупації знають правду і не бояться її говорити", - написав Федоров.