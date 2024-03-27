Російські силовики затримали жителя тимчасово окупованого Мелітополя за коментарі, які він писав у 2022 році
Російські силовики затримали 34-річного жителя тимчасово окупованого Мелітополя за коментарі у telegram-каналі, які він писав ще у 2022 році
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
У коментарях окупанти побачили "ознаки приниження гідності росіян".
Тепер мелітопольцю загрожує штраф або навіть ув'язнення.
"Кожне сказане чи написане слово може стати причиною репресій, але наші люди в окупації знають правду і не бояться її говорити", - написав Федоров.
- 26 березня голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що під приводом "боротьби з екстремістами" росіяни посилюють контроль над інфополем на тимчасово окупованих територіях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39 Купівля 39Продаж 39.49
- EUR Купівля 42.26Продаж 42.99
- Актуальне
- Важливе