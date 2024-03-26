Росіяни створили чат-бот для виявлення "ознак екстремістської діяльності" на ТОТ, - голова Запорізької ОВА
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що під приводом "боротьби з екстремістами" росіяни посилюють контроль над інфополем на тимчасово окупованих територіях
Про це він написав у Telegram.
Також, за його словами, окупанти закликають жителів ТОТ доносити одне на одного.
Вже більше року на тимчасово окупованих територіях України працює чат-бот, куди окупанти закликають повідомляти про "підозрілих" осіб. А тепер вони створили ще один, куди пропонують писати про виявлені "ознаки екстремістської діяльності".
"Ніяких екстремістів, окрім вигаданих або призначених росіянами "винними" у сфальсифікованих справах, на ТОТ немає. А за закликами до "бдітєльності" стоїть страх перед Силами спротиву і бажання залякати українців", - написав Федоров.
- 15 січня повідомлялось, що росіяни закликають мешканців тимчасово окупованих територій доносити на своїх сусідів та обіцяють заплатити за "корисну інформацію".
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