Росіяни створили чат-бот для виявлення "ознак екстремістської діяльності" на ТОТ, - голова Запорізької ОВА

Про це він написав у Telegram.

Також, за його словами, окупанти закликають жителів ТОТ доносити одне на одного.

Вже більше року на тимчасово окупованих територіях України працює чат-бот, куди окупанти закликають повідомляти про "підозрілих" осіб. А тепер вони створили ще один, куди пропонують писати про виявлені "ознаки екстремістської діяльності".

"Ніяких екстремістів, окрім вигаданих або призначених росіянами "винними" у сфальсифікованих справах, на ТОТ немає. А за закликами до "бдітєльності" стоїть страх перед Силами спротиву і бажання залякати українців", - написав Федоров.