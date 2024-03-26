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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни створили чат-бот для виявлення "ознак екстремістської діяльності" на ТОТ, - голова Запорізької ОВА

Росіяни створили чат-бот для виявлення "ознак екстремістської діяльності" на ТОТ, - голова Запорізької ОВА

26 березня, 2024 вiвторок
17:59
Війна з Росією Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що під приводом "боротьби з екстремістами" росіяни посилюють контроль над інфополем на тимчасово окупованих територіях

Про це він написав у Telegram.

Також, за його словами, окупанти закликають жителів ТОТ доносити одне на одного.

Вже більше року на тимчасово окупованих територіях України працює чат-бот, куди окупанти закликають повідомляти про "підозрілих" осіб. А тепер вони створили ще один, куди пропонують писати про виявлені "ознаки екстремістської діяльності". 

"Ніяких екстремістів, окрім вигаданих або призначених росіянами "винними" у сфальсифікованих справах, на ТОТ немає. А за закликами до "бдітєльності" стоїть страх перед Силами спротиву і бажання залякати українців", - написав Федоров. 

  • 15 січня повідомлялось, що росіяни закликають мешканців тимчасово окупованих територій доносити на своїх сусідів та обіцяють заплатити за "корисну інформацію".
Теги:
Україна
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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