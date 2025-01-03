У Києві затримали податківця, який вимагав $20 тис. за "позитивне" проведення перевірки будівельної компанії
Служба безпеки України в Києві затримала головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління ДПС, який вимагав хабар у $20 тис. від директора приватної будівельної компанії за "позитивну" податкову перевірку
Про це інформує СБУ.
"Служба безпеки за сприяння Голови Державної податкової служби України Руслана Кравченка ліквідувала злочинну схему, яка діяла у фіскальному відомстві. За результатами комплексних заходів у Києві на хабарі у 20 тис. доларів США затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління ДПС", - йдеться в матеріалі.
Зазначено, що $20 тис. фігурант вимагав від директора будівельної компанії з Чернігова за "позитивну" податкову перевірку.
У випадку отримання коштів держінспектор обіцяв підприємцю "анулювати" комерційні зобов’язання зі сплати податків, які він мав відрахувати до державного бюджету.
Фото: СБУ
Правоохоронці затримали підозрюваного на гарячому, коли той отримував один із траншів у $13 тис.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди)", - резюмують у СБУ.
Податківцю загрожує 8 років за ґратами з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних осіб до відповідальності.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: СБУ
- Наприкінці грудня СБУ й Нацполіція викрили очільника департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації на оформленні собі фейкової інвалідності: з 2022 року посадовцю нарахували майже 300 тис. грн соціальної підтримки.
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