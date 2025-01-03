У Києві затримали податківця, який вимагав $20 тис. за "позитивне" проведення перевірки будівельної компанії

Про це інформує СБУ.

"Служба безпеки за сприяння Голови Державної податкової служби України Руслана Кравченка ліквідувала злочинну схему, яка діяла у фіскальному відомстві. За результатами комплексних заходів у Києві на хабарі у 20 тис. доларів США затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління ДПС", - йдеться в матеріалі.

Зазначено, що $20 тис. фігурант вимагав від директора будівельної компанії з Чернігова за "позитивну" податкову перевірку.

У випадку отримання коштів держінспектор обіцяв підприємцю "анулювати" комерційні зобов’язання зі сплати податків, які він мав відрахувати до державного бюджету.

Фото: СБУ

Правоохоронці затримали підозрюваного на гарячому, коли той отримував один із траншів у $13 тис.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди)", - резюмують у СБУ.

Податківцю загрожує 8 років за ґратами з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних осіб до відповідальності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ