На посаду військового омбудсмена мали обрати ветерана, а не "грантову ліву активістку", - Жорін

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін пише про це у Telegram.

"На цій посаді мав опинитись колишній військовий, ветеран. А не грантова ліва активістка з великим досвідом наїздів на націоналістів. Тоді хоча б іміджево ця історія була б корисна. Але у нас в державі схоже якась принципова позиція - на відповідальні по ветеранському напрямку посади не ставити ветеранів", - йдеться у заяві.

За словами Жоріна, потрібно переходити до практичного розв'язання проблем, а не "видумування нових інституцій, піар-ходів".

"Багато СЗЧ? На це є перелік причин. З кожною причиною потрібно працювати окремо. І можна працювати - досвід нашої Третьої штурмової може це підтвердити. В армії є відділення, посади, люди, які безпосередньо мають цими питаннями займатися: робота з особовим складом, бойова підготовка, морально-психологічний стан бійців. Просто в деяких підрозділах ці служби працюють, а в деяких існують на папері. План простий: проаналізувати успішний досвід, поширити його на все військо", - додав Максим Жорін.

Призначення військового омбудсмена. Що відомо

На початку грудня міністр оборони Рустем Умєров представив президенту України Володимиру Зеленському концепцію запровадження інституції військового омбудсмена. 30 грудня Зеленський призначив на цю посаду Ольгу Решетилову.

Ольга Решетилова — голова Медійної ініціативи за права людини. Має тривалий досвід роботи у журналістиці, зокрема працювала редакторкою відділу регіональної мережі в соціально-політичній газеті "День". У 2014 році стала співзасновницею одного з найбільших фондів підтримки української армії "Повернись живим", в якому відповідала за координацію роботи фонду з силовими структурами та безпосередньо з силами та засобами антитерористичної операції на сході України.

Володимир Зеленський і Ольга Решетилова

Для Решетилової призначення Уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей стало несподіванкою. Вона очікувала, що на цю посаду призначать "більш політично зручні кандидатури".

Ольга Решетилова запевнила, що найголовніші завдання військового омбудсмена - розгляд та реагування на скарги військовослужбовців.