У Михайлівському соборі відбувається прощання з військовим фотографом Арсеном Федосенком

Про це розповідає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Церемонія прощання з військовим фотографом Арсеном Федосенком проходить у Михайлівському соборі у Києві.

Фото: Дмитро Дідора/Еспресо

Фото: Дмитро Дідора/Еспресо

Що відомо про Арсена Федосенка

Як повідомляла дружина загиблого захисника Анна Кирій, поховання з військовими почестями розпочнеться о 14:00 на Байковому кладовищі. З Михайлівського собору буде організований трансфер на Байкове кладовище та далі на місце проведення тризни.

Арсен Федосенко до повномасштабного вторгнення займався фотографією. Художник-графік за освітою, він почав знімати на другому курсі інституту, в 1996-му. Працював у видавничій, рекламній, навчальній галузях, завжди залишаючись художником. З 2010 року займався художніми й культурними фотопроєктами у співпраці з Національною філармонією України, посольством Італії.

Арсен – автор багатьох фотовиставок. Його різножанрові роботи відомі в Україні та за її межами, зберігаються у приватних колекціях України, Норвегії, Німеччини. Упродовж п’яти років працював з вином, відвідував виноробні України й фотографував виноробів.

Про смерть Арсена Федосенка стало відомо 10 червня. Він загинув через важке поранення внаслідок російського обстрілу КАБами на фронті.