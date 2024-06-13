У Михайлівському соборі відбувається прощання з військовим фотографом Арсеном Федосенком
Сьогодні, 13 червня, у Києві проходить церемонія прощання з українським військовим фотографом Арсеном Федосенком, який загинув через важке поранення на фронті
Про це розповідає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.
Церемонія прощання з військовим фотографом Арсеном Федосенком проходить у Михайлівському соборі у Києві.
Фото: Дмитро Дідора/Еспресо
Фото: Дмитро Дідора/ЕспресоЯк повідомляла дружина загиблого захисника Анна Кирій, поховання з військовими почестями розпочнеться о 14:00 на Байковому кладовищі. З Михайлівського собору буде організований трансфер на Байкове кладовище та далі на місце проведення тризни.
Що відомо про Арсена Федосенка
Арсен Федосенко до повномасштабного вторгнення займався фотографією. Художник-графік за освітою, він почав знімати на другому курсі інституту, в 1996-му. Працював у видавничій, рекламній, навчальній галузях, завжди залишаючись художником. З 2010 року займався художніми й культурними фотопроєктами у співпраці з Національною філармонією України, посольством Італії.
Арсен – автор багатьох фотовиставок. Його різножанрові роботи відомі в Україні та за її межами, зберігаються у приватних колекціях України, Норвегії, Німеччини. Упродовж п’яти років працював з вином, відвідував виноробні України й фотографував виноробів.
Про смерть Арсена Федосенка стало відомо 10 червня. Він загинув через важке поранення внаслідок російського обстрілу КАБами на фронті.
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