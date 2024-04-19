"У нас немає плану Б": Кулеба прокоментував очікування від голосування в конгресі США
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не прогнозує перспективи ухвалення нового законопроєкту про допомогу України в Конгресі США
Про це він заявив в етері телемарафону після зустрічі голів МЗС країн "Групи семи" в Італії, передає "Європейська правда".
Кулеба відмовився вдаватись у деталі пропозиції спікера палати представників США Майка Джонсона, але нагадав свої слова про те, що "нам не потрібен план Б, бо наш план А – це ухвалення найсильніших рішень для України, а не напіврішень".
"І сьогодні я нагадав про це державному секретарю (Ентоні Блінкену, – ред.): дивись, у мене ніякого плану Б немає, має спрацювати план А – ухвалення сильного законопроєкту. І він мене підтримав і сказав, що ми маємо бути зосередженими виключно на сильних рішеннях для України, тобто на плані А", – додав голова МЗС.
"Але вже стільки списів зламано і стільки битв відбулося довкола цього законопроєкту – і ще відбуватиметься, – що давайте вже просто дочекаємось результату", – підсумував Кулеба.
- 12 квітня повідомлялось, що Майк Джонсон веде переговори з Білим домом про правки від республіканців щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю.
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- Спікер палати представників Майк Джонсон вніс пропозицію щодо розділення законопроєкту про міжнародну допомогу на 4 окремих частини, серед яких – допомога Україні. Адміністрація Байдена готова розглянути ініціативу.
- Представники комітету розвідки палати представників США після таємної наради щодо ситуації в Україні 16 квітня закликали Конгрес негайно проголосувати за допомогу Києву, адже ситуація критична.
- Спікер палати представників Майк Джонсон обіцяв винести законопроєкт, який містить допомогу Україні, на голосування у суботу, 20 квітня. Президент США Джо Байден пообіцяв негайно його підписати.
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