"У нас немає плану Б": Кулеба прокоментував очікування від голосування в конгресі США

Про це він заявив в етері телемарафону після зустрічі голів МЗС країн "Групи семи" в Італії, передає "Європейська правда".

Кулеба відмовився вдаватись у деталі пропозиції спікера палати представників США Майка Джонсона, але нагадав свої слова про те, що "нам не потрібен план Б, бо наш план А – це ухвалення найсильніших рішень для України, а не напіврішень".

"І сьогодні я нагадав про це державному секретарю (Ентоні Блінкену, – ред.): дивись, у мене ніякого плану Б немає, має спрацювати план А – ухвалення сильного законопроєкту. І він мене підтримав і сказав, що ми маємо бути зосередженими виключно на сильних рішеннях для України, тобто на плані А", – додав голова МЗС.

"Але вже стільки списів зламано і стільки битв відбулося довкола цього законопроєкту – і ще відбуватиметься, – що давайте вже просто дочекаємось результату", – підсумував Кулеба.