У Раді резервістів Сухопутних військ ЗСУ розповіли, коли почнеться базова загальна підготовка усіх чоловіків від 18 років
Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що з 2025 року в Україні планується загальна фахова та базова підготовка всього чоловічого населення віком від 18 до 25 років
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"З 2025 року в Україні планується загальна фахова та базова підготовка всього чоловічого населення віком від 18 до 25 років. Це буде першочергова підготовка, яка дозволить молодим людям визначитися з військовою спеціальністю та зрозуміти, що таке армія, без перебування на війні. Такий підхід допоможе зняти суспільні страхи та дати можливість людям спробувати себе у військовій сфері", - пояснив Тимочко.
За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, завдяки масовій підготовці населення створюватиметься стабільний резерв, що може змусити ворога переглянути доцільність ведення війни. Це також дозволить Україні прораховувати потреби в озброєнні та технічному оснащенні на перспективу, звертаючись до союзників за допомогою.
"Важливість системності у підготовці особового складу і підтримки безперервності постачання озброєння від союзників вже доведена на прикладі успішних операцій з витіснення ворога з Харкова та Херсона. Для успішного ведення бойових дій необхідно не тільки призивати людей, а й навчати їх і забезпечувати належне управління", - зауважив Тимочко.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ також додав, що Головнокомандувач та командувач Сухопутних військ України безперервно працюють над якісною підготовкою військовослужбовців.
"Потенційно готових до служби людей в Україні понад 1 млн 100 тис., що дає можливість будувати вибірковість і почерговість призову. Попри виклики та спроби ворога зірвати безперервність, ключовим фактором успіху залишається монолітність і єдність українського суспільства", - наголосив Тимочко.
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