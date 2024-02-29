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Війна з Росією: хроніка
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У разі поразки України НАТО доведеться воювати з Росією, - очільник Пентагону

29 лютого, 2024 четвер
20:43
Війна з Росією міністр оборони США Ллойд Остін

Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що в разі програшу України в повномасштабній війні проти Росії з РФ доведеться воювати всьому НАТО

Про це він заявив на слуханнях Комітету з питань збройних сил Палати представників США, інформує "Європейська правда".

Хоча слухання стосувались передусім інциденту з госпіталізацією Остіна на початку року, про яку він завчасно не повідомив ані Білий дім, ані конгрес, конгресмени ставили кілька питань і про те, наскільки Україна потребує військової допомоги США.

Голова американського Міноборони наголошував, що схвалення додаткового фінансування для Києва важливе, аби не допустити ситуації у світі, "де одна країна може перекроювати кордони своїх сусідів і нелегітимно захоплювати їхні суверенні території".

"Ми знаємо: якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться. Він продовжуватиме більш агресивні дії в регіоні. А інші лідери в усьому світі, інші автократи будуть дивитися на це, і вони будуть заохочені тим фактом, що це сталося, і ми не змогли підтримати демократичну державу", – додав він.

Пізніше Остін уточнив, що в разі програшу України на полі бою під загрозою можуть опинитись насамперед країни Балтії.

"Якщо ви балтійська країна, ви вкрай хвилюєтесь, чи не будете наступними. Вони знають Путіна. Вони знають, на що він здатен. І, відверто кажучи, якщо Україна впаде, я дійсно вірю, що НАТО буде воювати з Росією", – сказав посадовець.

  • Президент Росії Володимир Путін під час звернення до федеральних зборів заявив, що РФ не планує нападати на Європу, але має зброю, яка може вражати цілі на її території.
  • Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що не вірить у напад Росії на країни НАТО. На його думку, члени Альянсу добре підготовлені та мають сучасну техніку.
  • Натомість міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен сказав, що РФ через 3-5 років може напасти на країну НАТО.

Теги:
НАТО
США
Ллойд Остін
допомога Україні
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