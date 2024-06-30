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У РФ достатньо резервів, - військовий експерт Ступак пояснив, чому наслідків ударів по НПЗ ще не видно

30 червня, 2024 неділя
19:12
Війна з Росією вибухи на російських НПЗ

Колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак розповів, чому поки не видно глобальних наслідків ударів Сил оборони по російських НПЗ

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Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Є систематичні удари Збройних Сил України, ГУР, СБУ по таких об'єктах нафтопереробних галузей РФ - це вже, мабуть, пів року триває. Так, великого стрибка ціни на нафтопродукти в Росії немає, дефіциту нафтопродуктів ще немає і поясню по чому. Дійсно, є влучання у ректифікаційні вежі, де відбувається первинне перероблення нафти, де виготовляється бензин, дизпаливо. Вони знищуються, пошкоджуються, але, по-перше, у Росії достатньо нафтопереробних заводів - ми повинні це розуміти. По-друге, у Росії достатньо бензину, нафти, дизельного палива, мазуту, яке вже було виготовлене в попередній період і знаходиться на складах. Тобто вони здійснюють зараз операцію "розпакування" - вони розпаковують запаси, кидають на ринок і на ринку цього достатньо", - пояснив у колишньому співробітник СБУ.

За словами Ступака, ударами по НПЗ Росії Україна намагається погіршити економічну ситуацію в країні-агресорці.

"Щоб ціні на АЗС лізли вгору, щоб була нестача, щоб була паніка, щоб стояли черги по 500 автівок на одну АЗС, ціни на хліб зростали до стратосфери - поки що цього не відбувається. Але одна з основних цілей українських військових - це спровокувати зменшення надходження доларів, юанів, євро за реалізоване паливо. Тобто головна мета, щоб в Росії було менше грошей, менше грошей - це менше завербованих російських вояк, менше придбаних технологій або компонентів в обхід санкцій. Процес важкий. Я вважаю, що не треба зупинятися, треба продовжувати далі бити", - підсумував військовий експерт.

  • У ніч з 20 на 21 червня під атаку українських дронів потрапив Краснодарський край РФ, зокрема атаковано 4 НПЗ. Російська ППО нібито знищила або перехопила 43 безпілотники.
  • Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що українські атаки по нафтопереробних заводах на території Росії не можуть повністю переломити перебіг війни, але здатні вплинути на військову складову окупантів. 

Теги:
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
втрати окупантів
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