У РФ достатньо резервів, - військовий експерт Ступак пояснив, чому наслідків ударів по НПЗ ще не видно

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Є систематичні удари Збройних Сил України, ГУР, СБУ по таких об'єктах нафтопереробних галузей РФ - це вже, мабуть, пів року триває. Так, великого стрибка ціни на нафтопродукти в Росії немає, дефіциту нафтопродуктів ще немає і поясню по чому. Дійсно, є влучання у ректифікаційні вежі, де відбувається первинне перероблення нафти, де виготовляється бензин, дизпаливо. Вони знищуються, пошкоджуються, але, по-перше, у Росії достатньо нафтопереробних заводів - ми повинні це розуміти. По-друге, у Росії достатньо бензину, нафти, дизельного палива, мазуту, яке вже було виготовлене в попередній період і знаходиться на складах. Тобто вони здійснюють зараз операцію "розпакування" - вони розпаковують запаси, кидають на ринок і на ринку цього достатньо", - пояснив у колишньому співробітник СБУ.

За словами Ступака, ударами по НПЗ Росії Україна намагається погіршити економічну ситуацію в країні-агресорці.

"Щоб ціні на АЗС лізли вгору, щоб була нестача, щоб була паніка, щоб стояли черги по 500 автівок на одну АЗС, ціни на хліб зростали до стратосфери - поки що цього не відбувається. Але одна з основних цілей українських військових - це спровокувати зменшення надходження доларів, юанів, євро за реалізоване паливо. Тобто головна мета, щоб в Росії було менше грошей, менше грошей - це менше завербованих російських вояк, менше придбаних технологій або компонентів в обхід санкцій. Процес важкий. Я вважаю, що не треба зупинятися, треба продовжувати далі бити", - підсумував військовий експерт.