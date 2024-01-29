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У РФ подекуди відключають мобільний інтернет, імовірно - через поїздки Путіна та побоювання дронів, - росЗМІ

29 січня, 2024 понедiлок
15:11
Війна з Росією перебої з мобільним інтернетом та зв'язком

У деяких регіонах Росії у зв'язку з потребами міністерства оборони почали відключати 4G-інтернет

Про це повідомило російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерела в операторів зв'язку.

Раніше влада Псковської, Новгородської та Ленінградської областей РФ заявила, що вночі з 25 по 30 січня в регіонах не працюватиме мобільний інтернет 4G (LTE). Оскільки ці роботи "сплановані на федеральному рівні", така ж ситуація спостерігається в інших регіонах. Водночас російські ЗМІ зазначають, що "темпи можуть відрізнятися через технічні аспекти". Згідно з офіційною версією, відключення відбуваються через технічні роботи щодо налаштування радіочастотного спектра.

Проте джерела видання в трьох великих російських операторів зв'язку стверджують, що вимкнення інтернету - вимога влади, а їхнє обладнання працює добре. За словами одного з джерел, це потрібно, аби "доналаштувати обладнання силових відомств для антидронової та протиповітряної оборони".

Видання зазначає, що відключення в північно-західних регіонах Росії могли бути пов’язані з поїздкою Путіна до Санкт-Петербурга 26-28 січня, зокрема через зустріч з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

За даними видання, відключення можуть переривати роботу корпоративних мереж, систем відеоспостереження, банкоматів та інших пристроїв, яким для роботи потрібне широкосмугове підключення.

У компанії з розробки безпілотників виданню пояснили, що антидрон-комплекси можуть працювати в одному діапазоні з обладнанням операторів, але якщо оператори працюватимуть невибірково, почнуться перешкоди в передачі мобільних даних.

  • 18 січня РФ заявила про атаку безпілотників на Московську та Ленінградську області. Натомість ЗМІ писали, що уламки БПЛА впали на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі.
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
безпілотник
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