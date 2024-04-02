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Війна з Росією: хроніка
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У РФ повідомили, начебто вилучили на кордоні з Латвією ікони з вибухівкою, які везли з України

2 квітня, 2024 вiвторок
12:31
Війна з Росією війна з росією Литва Україна пропаганда гібридна війна

У Росії повідомили про вилучення на кордоні з Латвією ікон з вибухівкою: їх начебто доставляли з України через країни ЄС

Про це пише ТАСС, з посиланням на Центр громадських зав'язків ФСБ Росії.

Пропагандисти повідомили, що ФСБ спільно з Федеральною митною службою перекрила канал контрабандного ввезення до Росії з України через країни Євросоюзу вибухових пристроїв та вибухівки у православних іконах та церковного начиння.

Агентство згодом додало відео "вилучення", зазначивши, що з вантажу витягли 27 саморобних вибухових пристроїв, 70 кг пластичної вибухової речовини підвищеної потужності, 91 електродетонатор та частини пострілу до РПГ-7.

У ще одному відео від ФСБ зазначено, що вилученою вибухівкою виявився гексоген. Його обсягу вистачить для підриву житлового п'ятиповерхового будинку.

  • Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих.
  • У Росії відразу звинуватили в організації теракту Україну, а також США та Велику Британію, попри те, що відповідальність за скоєне взяли на себе терористи з "Ісламської держави". Цю версію підтвердили західні аналітики та спецслужби.
  • Financial Times із посиланням на опитування OpenMinds стверджує, що понад 50% росіян повірили в те, що відповідальність за теракт несе українська влада.
Теги:
Україна
Литва
пропаганда
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