У РФ повідомили, начебто вилучили на кордоні з Латвією ікони з вибухівкою, які везли з України

Про це пише ТАСС, з посиланням на Центр громадських зав'язків ФСБ Росії.

Пропагандисти повідомили, що ФСБ спільно з Федеральною митною службою перекрила канал контрабандного ввезення до Росії з України через країни Євросоюзу вибухових пристроїв та вибухівки у православних іконах та церковного начиння.

Агентство згодом додало відео "вилучення", зазначивши, що з вантажу витягли 27 саморобних вибухових пристроїв, 70 кг пластичної вибухової речовини підвищеної потужності, 91 електродетонатор та частини пострілу до РПГ-7.

У ще одному відео від ФСБ зазначено, що вилученою вибухівкою виявився гексоген. Його обсягу вистачить для підриву житлового п'ятиповерхового будинку.