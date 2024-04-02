У РФ повідомили, начебто вилучили на кордоні з Латвією ікони з вибухівкою, які везли з України
У Росії повідомили про вилучення на кордоні з Латвією ікон з вибухівкою: їх начебто доставляли з України через країни ЄС
Про це пише ТАСС, з посиланням на Центр громадських зав'язків ФСБ Росії.
Пропагандисти повідомили, що ФСБ спільно з Федеральною митною службою перекрила канал контрабандного ввезення до Росії з України через країни Євросоюзу вибухових пристроїв та вибухівки у православних іконах та церковного начиння.
Агентство згодом додало відео "вилучення", зазначивши, що з вантажу витягли 27 саморобних вибухових пристроїв, 70 кг пластичної вибухової речовини підвищеної потужності, 91 електродетонатор та частини пострілу до РПГ-7.
У ще одному відео від ФСБ зазначено, що вилученою вибухівкою виявився гексоген. Його обсягу вистачить для підриву житлового п'ятиповерхового будинку.
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