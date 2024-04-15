У РФ заявили, ніби заочний арешт голови СБУ Малюка оскаржив його "захист", спецслужба прокоментувала
Російські ЗМІ пишуть, що "захист" голови Служби безпеки України Василя Малюка нібито оскаржив у Басманному суді Москви рішення про його заочний арешт. У СБУ відреагували
Про це повідомляють "Радіо Свобода", NV та Liga.net із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Ні СБУ, ні особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів. Ця інформація повністю не відповідає дійсності. А "захист", який нібито подає апеляції від імені глави СБУ, відповідно, є частиною дискредитаційної кампанії з боку РФ", - наголосили у Службі безпеки.
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Також у спецслужбі закликали ЗМІ сприймати заяви російської влади стосовно Василя Малюка як прояв ворожих інформаційно-психологічних операцій.
"Служба безпеки України закликає ЗМІ сприймати будь-які заяви російської влади та судів РФ з приводу заочного арешту голови СБУ Василя Малюка та нібито оскарження від його імені "вироку" в одному з московських судів виключно як прояв ворожих ІПСО", - зазначили в СБУ.
- 31 березня повідомлялось, що російське МЗС вимагає від України видати очільника Служби безпеки України Василя Малюка як начебто відповідального за "теракти у РФ".
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