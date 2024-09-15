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У Росії заявили про атаку безпілотників на 7 регіонів: начебто збили 29 дронів

Світлана Кравченко
15 вересня, 2024 неділя
08:20
Війна з Росією безпілотник, дрон

Росіяни заявляють, що уночі неділі, 15 вересня, майже 30 безпілотників атакували їхні 7 регіонів. В атаці традиційно звинувачують Україну

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Про це звітує російське міністерство оборони.

"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

За даними російського відомства, засоби ППО знищили 29 українських безпілотників, з яких 15 збиті над територією Брянської області, 5 - над Курською областю, 4 - над Смоленською, два - над Орловською та по одному над територіями Білгородської, Калузької та Ростовської областей.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін також заявив, що над регіоном вночі збили два БПЛА.

"Сьогодні над Рославльським та Смоленським районами спрацювали сили ППО для відбиття атаки двох українських безпілотних літальних апаратів. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків на землю постраждалих та руйнувань немає", - написав він у телеграм.

  • Тим часом росіяни цієї ночі вчергове обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. У результаті нічно атаки поранень зазнали двоє цивільних.
Теги:
Росія
ППО
безпілотник
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