У Росії заявили про "вичерпання імпульсу" для завершення війни проти України
У Росії зробили нову заяву про війну в Україні у контексті зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна 15 серпня на Алясці
Про це повідомляє російська державна пропагандистська агенція "РИА-Новости".
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що "імпульс" для врегулювання війни в Україні, який з’явився після зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці, вичерпався.
В російському МЗС в традиційній манері звинуватили у всьому "прихильників війни, особливо серед європейців".
Рябков також пригрозив, що США "повинні розуміти тяжкість наслідків" передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.
- 5 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що якщо США постачать Україні ракети Tomahawk для ударів вглиб території Росії, це призведе до руйнування відносин між Москвою і Вашингтоном.
- 8 жовтня ISW оцінив ризик ескалації після погроз Кремля щодо можливого постачання ракет Tomahawk Україні.
