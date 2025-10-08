У Росії заявили про "вичерпання імпульсу" для завершення війни проти України

Про це повідомляє російська державна пропагандистська агенція "РИА-Новости".

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що "імпульс" для врегулювання війни в Україні, який з’явився після зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці, вичерпався.

В російському МЗС в традиційній манері звинуватили у всьому "прихильників війни, особливо серед європейців".

Рябков також пригрозив, що США "повинні розуміти тяжкість наслідків" передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.