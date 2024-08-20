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У Росії заявили, що під час наступу ЗСУ на Курщину загинуло 17 людей

Марія Науменко
20 серпня, 2024 вiвторок
10:41
Війна з Росією Курськ

У Росії заявили, що в результаті наступу Збройних сил України на Курську область нібито загинули 17 людей

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Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС і Telegram-канал Медуза — LIVE.

"За останніми даними, встановлено загибель 17 осіб унаслідок атак ЗСУ. З понад 140 постраждалих 75 госпіталізовано, зокрема 4 дитини", - зазначили у виданні з посиланням на дані медичних служб.

Україна не може підтвердити цю інформацію.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

Українські військовослужбовці продовжують проведення операції у Курській області. Станом на 19 серпня ЗСУ взяли під контроль 92 населені пункти.

20 серпня російський диктатор Володимир Путін наказав військовослужбовцям витіснити українські сили з Курської області до 1 жовтня 2024 року.

Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
Військові новини
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
Курськ
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