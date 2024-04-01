У російському Красноармійську впали уламки ракети Х-101, - росЗМІ

Про це пише російське видання ASTRA.

За даними джерел, під час пуску бойова частина стратегічної ракети здетонувала в повітрі, а уламки впали на територію Красноармійська.

Зазначається, що один з уламків упав за 400 метрів від житлового будинку 19 на вулиці 5-го мікрорайону міста. Постраждалих немає.

Водночас місцеві російські ЗМІ кажуть, що це фрагмент збитого українського безпілотника. Офіційно місцева влада ситуацію не коментувала.