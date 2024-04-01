У російському Красноармійську впали уламки ракети Х-101, - росЗМІ
У неділю, 31 березня, у Саратовській області РФ місцеві виявили фрагменти російської ракети Х-101, які впали у полі міста Красноармійськ
Про це пише російське видання ASTRA.
За даними джерел, під час пуску бойова частина стратегічної ракети здетонувала в повітрі, а уламки впали на територію Красноармійська.
Зазначається, що один з уламків упав за 400 метрів від житлового будинку 19 на вулиці 5-го мікрорайону міста. Постраждалих немає.
Водночас місцеві російські ЗМІ кажуть, що це фрагмент збитого українського безпілотника. Офіційно місцева влада ситуацію не коментувала.
- Ввечері 30-го й уночі 31 березня росіяни вдарили "шахедами" і ракетами по Україні. Під прицілом були енергооб'єкти Одещини, агропромислові потужності Херсонщини, критична інфраструктура Львівщини - там є загиблий. У Харкові після влучання по цивільній інфраструктурі поранено двох людей.
- Як повідомили у Повітряних силах, тієї ночі росіяни запустили по України 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, 11 ударних БПЛА типу Shahed, балістичну ракету "Іскандер-М" з Криму та керовану авіаційну ракету Х-59 з ТОТ Запорізької області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.89 Купівля 38.89Продаж 39.42
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.83
- Актуальне
- Важливе