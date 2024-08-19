У РПЦ операцію ЗСУ в Курській області назвали "нападом сатаністів"

Відео проповіді в Курську поширила низка російських ЗМІ, а також білоруське медіа Nexta.

"На жаль, нога нацистів, сатаністів прийшла і на нашу велику територію великої нашої Росії, в нашу Курську область. Ми дуже молимося і сподіваємося, що Господь допоможе нам своєю всесильною допомогою у якнайшвидшому звільненні Курської області, а також якнайшвидшому звільненні від нацистів віруючих братів на Україні, нарешті, у встановлення справжнього вільного християнства, православ'я на Україні", – сказав дослівно митрополит РПЦ.

Перед тим у телеграм-каналі так званого Військового відділу Московського патріархату розповіли про візит митрополита Кирила до Курської митрополії та його нараду з представниками військового духовенства й силових відомств.

Після наради Кирило розповів, що "церква завжди була зі своїм військом, народом і президентом", а вся країна "відгукнулася на біду, яка прийшла на Курську землю". Він зазначив, що в Курській області створили "штаб із духовного опікування військовослужбовцями".

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Присутній на нараді "головний військовий священник СВО" розповів, що їхнє завдання – "навчити бійців жити з Богом, а отже, виживати". І додав, що в Росії "дедалі більше бійців, які вірують, воюють за Русь Святу. З такими воїнами вороги нічого вдіяти не можуть".