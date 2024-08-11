Помічник Гундяєва побачив диявола на афіші закриття Олімпіади-2024

Про це він повідомив у своєму ТГ-каналі.

"Як упав ти з неба, денниця, сину зорі! Розбився об землю той, що зневажав народи", - наводить він цитату зі старозавітної Книги пророка Ісаї, як коментар до постеру.

Коли в архієпископа перепитали в обговоренні до його допису, що чи кого він мав на увазі, вікарій висловив впевненість у тому, що на афіші церемонії закриття Ігор зображено саме диявола.

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"Відповідаю: сам контекст відкриття Олімпіади-2024, коли були профановані біблійні образи (Таємна Вечеря), припускає, що автор обізнаний з текстом Біблії. Але якщо не так, то тим більш дивовижно, якщо це ненавмисно, стає посилання на денницю", - пояснив своє бачення вікарій Гундяєва.