У RT витратили рекордні 27,5 млрд рублів на пропаганду і суттєво збільшують штат
Витрати RT у 2023 році стали рекордними за весь час роботи пропагандистського медіа ,до того ж компанія суттєво збільшує штат
Про це йдеться у звітності керуючої організації RT, поданій до Мін'юсту, інформує Можем обяснить.
У 2023 році RT витратив 27,5 млрд руб., отриманих з бюджету. Як випливає зі звітності, гроші пішли на "Створення засобів масової інформації та їхнє поширення у світовому інформаційному просторі".
Вперше після початку війни RT став прибутковим. АНО "ТВ-Новини" заробила в 2023 році 210 млн рублів. Але лише завдяки рекордному фінансуванню з бюджету - RT було виділено 28,5 млрд рублів. Це більше ніж ВДТРК (25,2 млрд) та Першому каналу (6,3 млрд).
За 10 років бюджетні витрати RT збільшилися більш ніж удвічі. У 2013 році телеканал витратив на пропаганду 12,9 млрд. рублів. А 2023 року пропагандистське медіа витратило на 3 млрд рублів більше, ніж за 2022.
RT витрачає все більше грошей, незважаючи на блокування в десятках країнах світу. Сайт RT, а також його канал у Telegram недоступні у Євросоюзі та США, а телеканал RT відключений від мовлення навіть у відносно дружніх для Росії країнах на кшталт Туреччини. У 2022-му роботу припинили відразу три телеканали Симоньян: RT France, RT America та RT UK. Мовлення продовжують флагманський канал RT, а також RT Arabic та RT en Español.
Збільшується і штат пропагандистського каналу. У 2023 році, випливає зі звітності, на RT працювало 4088 осіб (тоді як у 2022 році — 3774 співробітники).
У 2023 році RT отримував і гранти. Серед іншого він отримав фінансування від товариства "Знання". Це пропагандистська організація, яка підтримує вторгнення в Україну, до наглядової ради входять Кирієнко та Мединський.
- Служба безпеки України заочно повідомила про підозру пропагандистці Маргариті Симоньян, яка поширює наративи Кремля й у грудні минулого року закликала до масового вбивства українських дітей.
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