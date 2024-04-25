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У RT витратили рекордні 27,5 млрд рублів на пропаганду і суттєво збільшують штат

25 квітня, 2024 четвер
03:16
Війна з Росією Russia Today

Витрати RT у 2023 році стали рекордними за весь час роботи пропагандистського медіа ,до того ж компанія суттєво збільшує штат

Про це йдеться у звітності керуючої організації RT, поданій до Мін'юсту, інформує Можем обяснить.

У 2023 році RT витратив 27,5 млрд руб., отриманих з бюджету. Як випливає зі звітності, гроші пішли на "Створення засобів масової інформації та їхнє поширення у світовому інформаційному просторі".

Вперше після початку війни RT став прибутковим. АНО "ТВ-Новини" заробила в 2023 році 210 млн рублів. Але лише завдяки рекордному фінансуванню з бюджету - RT було виділено 28,5 млрд рублів. Це більше ніж ВДТРК (25,2 млрд) та Першому каналу (6,3 млрд).

За 10 років бюджетні витрати RT збільшилися більш ніж удвічі. У 2013 році телеканал витратив на пропаганду 12,9 млрд. рублів. А 2023 року пропагандистське медіа витратило на 3 млрд рублів більше, ніж за 2022.

RT витрачає все більше грошей, незважаючи на блокування в десятках країнах світу. Сайт RT, а також його канал у Telegram недоступні у Євросоюзі та США, а телеканал RT відключений від мовлення навіть у відносно дружніх для Росії країнах на кшталт Туреччини. У 2022-му роботу припинили відразу три телеканали Симоньян: RT France, RT America та RT UK. Мовлення продовжують флагманський канал RT, а також RT Arabic та RT en Español.

Збільшується і штат пропагандистського каналу. У 2023 році, випливає зі звітності, на RT працювало 4088 осіб (тоді як у 2022 році — 3774 співробітники).

У 2023 році RT отримував і гранти. Серед іншого він отримав фінансування від товариства "Знання". Це пропагандистська організація, яка підтримує вторгнення в Україну, до наглядової ради входять Кирієнко та Мединський.

  • Служба безпеки України заочно повідомила про підозру пропагандистці Маргариті Симоньян, яка поширює наративи Кремля й у грудні минулого року закликала до масового вбивства українських дітей.
Теги:
пропаганда
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