У США погодили екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk на суму $138 млн

Про це повідомляє АР.

США оголосили про цей крок, заявивши, що Україна має термінову потребу в технічній підтримці, щоб підтримувати роботу ракетної системи.

"Україні терміново необхідно збільшити свої можливості для захисту від російських ракетних ударів і повітряних можливостей російських сил", - йдеться в меморандумі.

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У відомстві зазначили, що підтримка систем HAWK посилить здатність України захищати свій народ і критичну інфраструктуру.

Що таке ЗРК HAWK

MIM-23 Hawk – це американський зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії, що був прийнятий на озброєння армії США у 1959 році. Назва системи є традиційною для американського ВПК грою слів. Hawk з англійської означає "яструб", але водночас є й абревіатурою. HAWK – "перехоплювач (вбивця?), керований на всій траєкторії польоту".

У 1971 провели програму ґрунтовної модернізації, яка включала кілька покращень для зенітної керованої ракети та заміну всіх радіолокаційних систем на нові моделі. Покращення тривали наступні двадцять років, зокрема додали покращений радіоелектронний захист, а в 1995 році додано нову боєголовку, яка уможливила боротьбу проти тактичних ракет ближньої дії. Під час Холодної війни MIM-23 Hawk був основним зенітним комплексом США та країн НАТО.

Третю модифікацію ЗРК HAWK, яку використовують українські Сили оборони, почали розробляти в 1983 році, а на озброєння армії США вона надійшла в 1989-му. Тоді оновили комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення для більшості компонентів ЗРК. Також було впроваджено новий радар безперервного хвильового спостереження, додано можливість виявлення цілі під час одного сканування та забезпечено функцію протидії груповим атакам завдяки одночасному перехопленню кількох цілей низького рівня.