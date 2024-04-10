Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У США погодили екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk на суму $138 млн

У США погодили екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk на суму $138 млн

10 квітня, 2024 середа
02:04
Війна з Росією MIM-23 Hawk

9 квітня Держдепартамент США дав дозвіл на надзвичайний продаж Україні військової продукції на суму $138 млн для забезпечення критичного ремонту та запасних частин для ракетних систем Hawk

Про це повідомляє АР.

США оголосили про цей крок, заявивши, що Україна має термінову потребу в технічній підтримці, щоб підтримувати роботу ракетної системи.

"Україні терміново необхідно збільшити свої можливості для захисту від російських ракетних ударів і повітряних можливостей російських сил", - йдеться в меморандумі.

Читайте також: ЗРК HAWK – американська система для української ППО, для якої ракет точно не забракне

У відомстві зазначили, що підтримка систем HAWK посилить здатність України захищати свій народ і критичну інфраструктуру.

Що таке ЗРК HAWK

MIM-23 Hawk – це американський зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії, що був прийнятий на озброєння армії США у 1959 році. Назва системи є традиційною для американського ВПК грою слів. Hawk з англійської означає "яструб", але водночас є й абревіатурою. HAWK – "перехоплювач (вбивця?), керований на всій траєкторії польоту".
У 1971 провели програму ґрунтовної модернізації, яка включала кілька покращень для зенітної керованої ракети та заміну всіх радіолокаційних систем на нові моделі. Покращення тривали наступні двадцять років, зокрема додали покращений радіоелектронний захист, а в 1995 році додано нову боєголовку, яка уможливила боротьбу проти тактичних ракет ближньої дії. Під час Холодної війни MIM-23 Hawk був основним зенітним комплексом США та країн НАТО.
Третю модифікацію ЗРК HAWK, яку використовують українські Сили оборони, почали розробляти в 1983 році, а на озброєння армії США вона надійшла в 1989-му. Тоді оновили комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення для більшості компонентів ЗРК. Також було впроваджено новий радар безперервного хвильового спостереження, додано можливість виявлення цілі під час одного сканування та забезпечено функцію протидії груповим атакам завдяки одночасному перехопленню кількох цілей низького рівня.

  • Партнери мають спробувати знайти додаткові системи ППО в себе та третіх країнах і якнайшвидше відправити їх Україні, - міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.
Теги:
Світ
Україна
Росія
ППО
російська армія
США
допомога США Україні
зброя для України
Світ про Україну
Читайте також:
Олександр Шовковський
8 квітня, 2024 понедiлок
Шовковський став на захист голкіпера "Динамо", який грубо помилився у матчі з ЛНЗ
8 квітня, 2024 понедiлок
СБУ затримала шістьох інженерів-проєктувальників, які допомагали ворогу підключити ЗАЕС до Росатома
Конгрес США
7 квітня, 2024 неділя
Голова розвідки Палати представників вважає, що російська пропаганда потрапила у конгрес США
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.87
    Купівля 38.87
    Продаж 39.35
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 квітня
01:54
шахед
РФ запустила "шахеди" з Чорного моря по півдню України в ніч на 10 квітня
01:27
росія - китай
"Ми не бачили жодних доказів": США не можуть підтвердити пряму військову підтримку РФ з боку Китаю
01:09
Оновлено
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Росія звинуватила українську нафтогазову компанію у причетності до теракту в "Крокусі": Білий дім відреагував
00:56
Оновлено
військовий квиток, мобілізація
Комітет ВР виключив питання демобілізації із законопроєкту про мобілізацію, його розглянуть окремо
00:33
Аріна Літвінова
"Схеми": суддя ОАСК Літвінова має громадянство Росії
00:06
Філ Фоден (ліворуч) і Вінісіус Жуніор, Реал, Манчестер Сіті, Ліга чемпіонів
"Реал" і "Манчестер Сіті" зіграли внічию, "Баварія" втратила перемогу над "Арсеналом" у Лізі чемпіонів
2024, вiвторок
9 квітня
23:46
Президент України Володимир Зеленський
"Зеленський сам вирішує, які ЗМІ та месенджери поширюють більш "правильну" інформацію": російські фейки і маніпуляції за 9 квітня
23:46
Оновлено
Іскандер-М
Росія завдала ударів по Одещині з Криму, над морем знищили 2 ракети
23:32
МЗС України
У МЗС закликали світ засудити чергові російські провокації на ЗАЕС
22:59
Дональд Трамп
Зеленський розповів, що Трампа запрошували приїхати в Україну, він не проти
22:56
ЄС
У ЄС розпочали роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії, - віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс
22:51
Оновлено
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Депутат облради Лишенко заявив, що росіянам вдалося прорватися в Роботине. У 65-й ОМБр прокоментували
22:34
Володимир Зеленський
"Ми обов'язково переможемо": Зеленський заявив, що Україна має план нового контрнаступу
22:20
Сі Цзіньпін літак
Сі Цзіньпін планує відвідати в травні кілька країн Європи, зокрема Угорщину, - ЗМІ
22:14
Ллойд Остін
"Якщо Кремль переможе, це підбадьорить інших агресорів": Остін закликав проголосувати за допомогу Україні
22:00
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Зеленський може накласти вето на закон про мобілізацію, - політолог Рейтерович
21:50
зниклі безвісти
У березні Росія вбила або поранила вдвічі більше українських дітей, ніж у лютому, - ООН
21:32
Анна Марер і Розмарі Видлер-Валті, члени швейцарської жіночої групи похилого віку «Жінки похилого віку за захист клімату»
Група літніх швейцарок виграла в ЄСПЛ у "кліматичній справі" проти влади
21:17
лауреат Нобелівської премії Пітер Хіггс
У віці 94 років помер Нобелівський лауреат Хіггс, який передбачив існування елементарної частинки бозона
20:44
Аналітика
Сергій Згурець
Ворог намагається просуватися, аби створити кліщі з півночі та півдня від Часового Яру. Колонка Сергія Згурця
20:27
Чарльз ІІІ, банкноти
Перші банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ: банк Англії вручив купюри монарху
20:03
Крістіан Шевченко та Андрій Шевченко
Тренер збірної України дав несподівану характеристику сину Шевченка
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Рейтинг Зеленського: власний сир у чужій пастці
19:56
Протягом доби Сили оборони відбили 60 російських атак, найбільше - на Бахмутському та Новопавлівському напрямках
19:27
Оновлено
Ракета
Росіяни вдарили КАБами по центру Харкова: є постраждалі
19:11
Рубен Аморім
"Ліверпуль" знайшов заміну культовому тренеру Клоппу
19:01
Начальника Солом'янського ТЦК понизили в посаді після інциденту з повісткою для журналіста "Слідство.інфо"
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 776 дня війни: ГУР безпілотниками атакувало навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ, а Німеччина поставить Україні ще 20 БМП Marder
18:58
Брати Суркіси
Верховний Суд відмовив Суркісам у справі про стягнення $350 млн із ПриватБанку
18:57
Ексклюзив
Володимир Путін
Після смерті Путіна РФ не отямиться, - експерт Українського інституту майбутнього Громенко
18:45
тюрма, латиноамериканці
Розвідка РФ звинуватила США у вербуванні ув'язнених "головорізів з наркокартелів Мексики та Колумбії" для відправки в Україну
18:23
ЗАЕС
Росіяни в соцмережах шукають персонал для роботи на ЗАЕС, - Юсов
18:20
Інфографіка
"Шахтар" - "Рух" 3:1 (7 квітня 2024 року)
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 23-го туру
18:14
Огляд
Пошук роботи в країнах ЄС
Які країни ЄС кращі для працевлаштування українців та як знайти роботу за кордоном
18:10
Ексклюзив
ракетний корабель РФ "Сєрпухов"
У ворога є можливість перекинути кораблі класу "Буян-М" з Балтики, - Defence Express
18:08
На фото: Антон Птушкін
Випередила "20 днів у Маріуполі": документалка Антона Птушкіна встановила рекорд касових зборів
18:03
Прокуратура повернула державі санаторій на Михайловій горі
Місце родинного маєтку Максимовича: Прокуратура повернула державі санаторій на Михайловій горі на Черкащині
18:03
OPINION
Радомир Мокрик
Ми не можемо "знищити" умовного Булгакова...
17:58
електроенергія
Атаки РФ на енергооб'єкти: ЄС надав Україні екстрену допомогу
17:45
Я, Побєда і Берлін
Стрічка за повістю Кузьми "Я, "Побєда" і Берлін" зібрала понад 50 млн грн у прокаті
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV