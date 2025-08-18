У Вашингтоні під стінами Білого дому відбувається акція на підтримку України
У понеділок, 18 серпня, у столиці США пройшла акція на підтримку України. Під стінами Білого дому зібралися українські біженці та американці, які висловлюють солідарність із боротьбою України проти російської агресії
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Марія Ульяновська.
Учасники тримали плакати з написами: "Ми з Україною", "Я американець і підтримую Україну", "Путін завжди бреше", "Масштабні санкції проти терористів Росії". Активісти закликали американську владу до подальшого посилення санкцій проти Росії та підтримки української армії.
фото: Марія Ульяновська
фото: Марія Ульяновська
фото: Марія Ульяновська
Акція відбулася на тлі візиту президента України до Вашингтона. Володимир Зеленський уже прибув до США, де має зустрітися з президентом Дональдом Трампом та низкою європейських лідерів. На порядку денному — обговорення кроків, спрямованих на завершення війни та зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України.
фото: Марія Ульяновська
фото: Марія Ульяновська
- Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, під час візиту до США зустрівся у Вашингтоні зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.63
- Актуальне
- Важливе