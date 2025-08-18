У Вашингтоні під стінами Білого дому відбувається акція на підтримку України

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Марія Ульяновська.

Учасники тримали плакати з написами: "Ми з Україною", "Я американець і підтримую Україну", "Путін завжди бреше", "Масштабні санкції проти терористів Росії". Активісти закликали американську владу до подальшого посилення санкцій проти Росії та підтримки української армії.

Акція відбулася на тлі візиту президента України до Вашингтона. Володимир Зеленський уже прибув до США, де має зустрітися з президентом Дональдом Трампом та низкою європейських лідерів. На порядку денному — обговорення кроків, спрямованих на завершення війни та зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України.

