У вирву війни Росія все більше затягує інші країни, - військовий експерт Селезньов
Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що потрібно заявляти на всіх міжнародних майданчиках про дії країни-агресорки
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Очевидно, що у воронку війни затягується все більше і більше країн світу. На боці РФ де-факто воює уряд Республіки Білорусь шляхом постачання зброї та військової техніки для потреб російської армії, а також надання відповідних територій, як повітряного простору, так і наземного, для дій армії РФ", - нагадав Селезньов.
За словами військового експерта, дотичними до російсько-української війни є уряд Ісламської Республіки Іран.
"Це "шахеди", а також артилерійські боєприпаси, які активно використовує російська армія. І уряд Північної Кореї, який постачає ракети, артилерійські боєприпаси та артилерійські системи. Це безумовно виклик. Що буде далі? Багато що залежить від проактивної позиції наших дипломатів, адже потрібно заявляти на всіх міжнародних майданчиках про такі дії й шукати компроміси, а також підтримку з боку наших західних партнерів", - наголосив Селезньов.
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