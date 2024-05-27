У ворога є ресурси для захоплення лише окремих рубежів: полковник ЗСУ Селезньов про провокації РФ на Сумщині
Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов повідомив, що у ворога недостатньо сил для того, щоб захопити місто Суми
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"Мабуть, недоречно розраховувати на те, що ворог буде діяти раціонально з військової точки зору після того, як він атакував відносно невеликими силами північ Харківської області. На території Курської області, що межує з Сумщиною і частково з Харківщиною, ворог зосередив близько 10-12 тис. військових, щоб у перспективі атакувати наші рубежі та позиції. Цих ресурсів замало, щоб взяти під контроль місто Суми чи навіть окупувати прикордоння, так звану сіру зону, де українським Силам оборони було неможливо створити інженерні фортифікації. Ця територія фактично контролюється невеликими спостережними постами Сил оборони, вона частково замінована. Перша потужна лінія оборони захисних споруд починається з відстані 8-10 км", - сказав Селезньов.
За його словами, тих ресурсів, які ворог накопичив на території Курської області, на деяких ділянках фронту буде певною мірою достатньо, щоб захопити лише окремі рубежі та позиції.
"До справи візьмуться українські гармаші, які так само зможуть використовувати артилерійську компоненту від Заходу, американських партнерів. Працювати артилерією по нашій території ми маємо право і відповідні повноваження. Йдеться про додаткові ворожі ресурси, які ймовірно ворог може задіяти на території Сумської області. Чи вдасться на таку провокацію російська армія? Знову ж таки, це не військова доцільність, а політичне рішення, яке мають реалізувати російські генерали. Очевидно, що на думку російських вищих військових посадових осіб, така практика буде доречною. Адже в такий спосіб росіяни створять максимально сприятливі умови для дій російсько-окупаційних сил на східному фланзі фронту. На Краматорському, Покровському напрямках, Курахове, ворог зараз акцентує свої головні зусилля. Їм важливо, щоб ми туди не перекинули резерви та ресурси стратегічного рівня", - зазначив військовий експерт.
Ворог може вдатися до провокацій, щоб відволікти ресурси ЗСУ, каже Селезньов.
"На мою думку, скоріш за все, на допоміжних напрямках, а йдеться не лише про північ Харківської області, можливо Сумщину і південь Запорізької області, ворог буде активізовувати свої зусилля, щоб Генштаб ЗСУ був змушений задіяти хоча б частину стратегічних резервів для блокування ворожих зазіхань на наші території", - додав він.
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