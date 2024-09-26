У Вовчанську росіяни облаштовують тунелі для переміщення між будинками, - ОТУ "Харків"
Російські окупанти у Вовчанську на Харківщині почали облаштовувати тунелі, аби приховано переміщуватися між будинками
Про це повідомляє ОТУ "Харків".
Зазначено, що росіяни у Вовчанську посилили повітряну розвідку для виявлення підрозділів українських військових. Водночас окупант здійснює поодинокі переміщення особового складу, щоб поповнити свої втрати.
"Відмічено проведення інженерних робіт щодо облаштування противником тунелів для прихованого переміщення між сусідніми будинками", - додають в ОТУ "Харків".
Також пресслужба інформує, що протягом минулої доби на напрямку зафіксували 3 бойових зіткнення. Ворог завдав 2 авіаудари з використанням 3-х КАБів, 2 ракетні удари й 54 удари дронами-камікадзе. Росіяни також 356 разів обстріляли позиції Сил оборони.
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Підрозділи Головного управління розвідки 24 вересня повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу, а також ліквідували росіян в усіх будівлях підприємства. Завдяки цьому українські бійці взяли в полон близько двох десятків росіян.
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