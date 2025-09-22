Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією У західних політиків ще немає ясної картини щодо "Стіни дронів", - засновник компанії-виробника БПЛА Боровик
Ексклюзив

У західних політиків ще немає ясної картини щодо "Стіни дронів", - засновник компанії-виробника БПЛА Боровик

Євген Козярін
22 вересня, 2025 понедiлок
18:34
Війна з Росією БПЛА

Побудувати гарну систему оборони можна. Питання в тому, хто буде і наскільки швидко приймати рішення по активації цієї системи

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів засновник компанії-виробника дронів "Перший контакт", військовослужбовець ЗСУ Валерій Боровик.

"По-перше, ми маємо будувати свою стіну. Не будувати, а створювати фактично. Тобто і ясно, що вона має бути. Для України це архіважливо, що вона була на лінії зіткнення зараз, а потім на кордоні України, коли ми їх виженемо", - сказав він.

Боровик розповів з чого має складатися ця стіна.

"З дронів-перехоплювачів, з засобів ППО, з дронів, які будуть атакувати пункти вильоту дронів противника, будуть атакувати різні можливості по виробництву дронів, а також по їхньому доведенню до розуму, а це якраз робиться і ремонтується недалеко від лінії зіткнення. По пунктах базування противника, пілотів противника. Тобто всі ці пункти, всі ці цілі мають бути в зоні досяжності тих засобів, які будуть в Україні", - наголосив військовий.

Він додав, що якщо ми говоримо про стіну з нашими партнерами, то теж ми маємо розуміти, що ми говоримо про одне і те ж саме.

"Тому що мені здається, що партнери навіть ще не повністю мають уявлення, що це буде. Тобто західні партнери одні говорять, що потрібно відповідати росіянам і збивати над територією, як тільки вони залетіли над територією країн НАТО збивати ці об'єкти. Інші нічого не говорять. Поки що вони тільки констатують, що є такі проблеми, що активується стаття четверта НАТО про консультації. І поки що рішення, як такого, інша сторона більш така стримана ще не озвучує, хоча вони активно в цьому напрямку діють", - сказав Боровик.

Експерт розказав, що в Польщі вже йде певна підготовка.

"Я недавно був в Польщі і знаю, що державні органи, які відповідають за закупівлю техніки уже, я б сказав, ми гарячково навіть починають дивитись, які РЕБи їм закуповувати, в яких компаній, які засоби ППО і детекції. Ми знаємо про німецьку складову, про турецьку складову, яку вони хочуть закупити. Зараз працюється над тим, щоб українська складова в цьому була присутня. У західних політиків в основному, менше, можливо, у військових", - поділився він.

На його думку, у політиків ще немає ясної картини, що це буде за стіна і як вона буде функціонувати. 

"Ви розумієте, тут один нюанс. Побудувати гарну систему оборони можна. Питання в тому, хто буде і наскільки швидко приймати рішення по активації цієї системи оборони. Хто буде давати вказівку і візьме на себе відповідальність, давати вказівку, натиснути на кнопку "Пуск", як це було 10 років тому, як тільки на декілька хвилин залетів на турецьку територію російський винищувач, який працював по Сирії, був він збитий повністю і знешкоджений. І на цьому все закінчилось, більше жодного зальоту не було. От хто буде приймати в європейських столицях - це рішення політичне", - підсумував Боровик.

  • Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що цього тижня має намір провести переговори з міністрами оборони про створення "стіни дронів" уздовж східного кордону ЄС. Згодом він повідомив, що ЄС використовуватиме досвід України, аби побудувати "стіну з дронів".
