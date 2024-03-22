Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Запоріжжі відновили рух легкових авто греблею ГЕС

У Запоріжжі відновили рух легкових авто греблею ГЕС

22 березня, 2024 п'ятниця
23:10
Війна з Росією ДніпроГЕС

Ввечері п'ятниці, 22 березня, у Запоріжжі було відновлено рух легкових авто греблею ГЕС

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Щойно запустили рух легкових авто греблею ГЕС. Обласна та міська влада, комунальники, рятувальники, працівники гідроелектростанції та промислових підприємств, патрульна поліція", - написав Федоров о 22:47.

Читайте також: Росія масовано атакувала Україну ракетами й "шахедами" 22 березня: усі подробиці

За словами Федорова, всі служби безперервно працювали, щоб якомога швидше налагодити можливість проїзду між двома берегами Запоріжжя. 

"Дякую за злагоджену роботу. Обʼєднані - значить непереможні", - наголосив голова ОВА.

  • Нагадаємо, уранці 22 березня РФ здійснила наймасштабніший за рік обстріл Запоріжжя, внаслідок якого є щонайменше троє загиблих, поранено ще десятьох.  
Теги:
Суспільство
Економіка
Запорізька область
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
22 березня, 2024 п'ятниця
США закликали Україну припинити атаки на російську енергетику та НПЗ, - FT
ДніпроГЕС
22 березня, 2024 п'ятниця
Дніпрогес зазнав атаки ворога: у Дніпро потрапили нафтопродукти, забруднено ґрунти
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
21 березня, 2024 четвер
Нові дані про російські ракети Х-101: аналіз детонації бойових частин у Києві. Колонка Сергія Згурця
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.74
    Купівля 38.74
    Продаж 39.26
  • EUR
    Купівля 42.05
    Продаж 42.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
22 березня
22:52
Оновлено
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Стрілянина в Москві: МЗС та ГУР заявили про непричетність України
22:51
Оновлено
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Під час концерту в Москві стався вибух, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину. Відомо про 40 загиблих та більше 100 постраждалих
22:37
ППО
Росія запустила "шахеди". Ситуація ввечері 22 березня
22:24
Оновлено
світло
В Одесі через російську атаку впровадили екстрені відключення світла. 160 тис. людей вже зі світлом
22:16
Системи ППО та безпілотники: Британія оголосила про виділення пакета допомоги Україні вартістю понад $75 млн
22:15
Молодіжна збірна України
Україна обіграла в товариському матчі олімпійську збірну Марокко
22:05
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наймасштабніша ракетна атака. Загальновійськова операція на території РФ та відповідь агресору. Воєнні підсумки тижня
21:46
Близький Схід Ємен нафта
Нафтопереробні заводи Індії відмовляються приймати нафту з РФ через санкції США
21:44
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"Усі готуються до розпилу України": російські фейки за 22 березня
21:35
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Занадто багато уваги, у нас є нагальніші питання на фронті, - дипломат Чалий про стрілянину в Москві
21:25
Курт Волкер на КБФ
Папа Римський має вимагати від Росії припинення війни, - Курт Волкер на КБФ
21:17
Зеленський зустрівся з міністром оборони Данії Поульсеном: сторони обговорили навчання українських пілотів на F-16
21:15
Еммануель Макрон
"Потрібно знайти баланс": Макрон заявив, що Франція наполягатиме на лімітуванні експорту української пшениці
20:46
Володимир Зеленський
Зеленський відповів, що потрібно, аби повноцінно захистити Україну від російських ракет і "шахедів"
20:27
Кейт Міддлтон
У принцеси Уельської Кейт Міддлтон діагностували рак
20:11
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Україна може уникнути технічного дефолту через збільшення держборгу, - Жеваго
20:06
OPINION
Олег Манчура
Ми гриземося за ці імена, бо це наші найтепліші спогади
19:48
усиновлення
Кабмін спростив процедуру всиновлення і влаштування дітей в родини
19:48
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 57 боєзіткнень, ворог 20 разів намагався прорвати оборону на Новопавлівському напрямку, - Генштаб
19:42
Олексій Данілов (ліворуч)
Ми не збираємося ні в кого питати, що атакувати на території Росії: Данілов на КБФ про начебто запит від США не бити по російських НПЗ
19:33
Ексклюзив
дрон, БПЛА
Buntar 1 дає змогу розвідувати засоби ППО, не заходячи в зону їхньої дії, - директор з розвитку продукту про переваги нового дрона
19:27
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:24
Огляд
Dyke serce
Май "Дике серце": що подивитися на вихідні
19:16
конгрес США
Палата представників США за кілька годин до шатдауну схвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на $1,2 трлн
19:15
Оновлено
Удар РФ по Новогродівці на Донеччині 21 березня: з-під завалів дістали тіла двох загиблих
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 758-го дня війни: обстріл Білгорода та знищення партизанами техніки окупантів у Маріуполі
18:55
Майк Джонсон
Конгресвумен Грін подала клопотання про відставку спікера палати представників Джонсона
18:54
Боснія - Україна
"Побачив по обличчях боснійців": Судаков розповів про доленосний момент у матчі плей-офф Євро-2024
18:38
генерал Бен Ходжес
Удари по російських НПЗ потрібно продовжувати, - генерал Бен Годжес на КБФ
18:24
Олексій Навальний
ЄС запровадив нові санкції проти РФ через смерть Навального
18:20
Ексклюзив
Забрудження річки Дніпро
Ексміністр енергетики Продан спрогнозував, як удар Росії по Дніпрогесу вплине на наступний опалювальний сезон
18:12
Інфографіка
мери
Скільки заробляють мери українських міст. Рейтинг зарплат і аналіз декларацій за 2022 рік
18:04
Світлана Малькова
Призерка ЧЄ з Миколаєва була вимушена виступати на Кубку світу з росіянами на наступний день після загибелі її матері через ракетний удар РФ. Подробиці
18:00
OPINION
Василь Зима
Удари по російських НПЗ заважають американським стратегам
17:58
на фото Володимир Зеленський
Ухвалили кілька закритих рішень: Зеленський провів засідання Ставки
17:57
Ексклюзив
Наталія Лигачова
Не може російський месенджер настільки вільно існувати в українському інформпросторі: медіаекспертка Лигачова про регуляцію роботи Telegram
17:56
Ексдиректора держпідприємства Міноборони та бізнесмена викрили на хабарі у $600 тисяч: деталі
17:49
Нирка сину
У США людині вперше пересадили генетично модифіковану свинячу нирку
17:45
радбез ООН
Небензя заявив на радбезі ООН, буцімто Росія виконала одну з цілей "СВО" в Україні
17:31
діти
Україна повернула додому 9 дітей з тимчасово окупованих територій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV