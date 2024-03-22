У Запоріжжі відновили рух легкових авто греблею ГЕС
Ввечері п'ятниці, 22 березня, у Запоріжжі було відновлено рух легкових авто греблею ГЕС
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Щойно запустили рух легкових авто греблею ГЕС. Обласна та міська влада, комунальники, рятувальники, працівники гідроелектростанції та промислових підприємств, патрульна поліція", - написав Федоров о 22:47.
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За словами Федорова, всі служби безперервно працювали, щоб якомога швидше налагодити можливість проїзду між двома берегами Запоріжжя.
"Дякую за злагоджену роботу. Обʼєднані - значить непереможні", - наголосив голова ОВА.
- Нагадаємо, уранці 22 березня РФ здійснила наймасштабніший за рік обстріл Запоріжжя, внаслідок якого є щонайменше троє загиблих, поранено ще десятьох.
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