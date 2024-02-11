Удар по Харкову 10 лютого: ДНК-дослідження ідентифікували всіх загиблих
У Харкові завершили ДНК-дослідження для ідентифікації загиблих унаслідок російського удару по місту 10 лютого
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
"Готові результати ДНК-досліджень - ідентифікували всіх жертв російського удару по нафтобазі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зразки двох загиблих, літньої пари, співпали з ДНК їхнього сина. Крім цього, дослідження підтвердили загибель трьох братів.
"Зразки батька родини співпали з ДНК його матері та сестри. Особу його дружини також підтвердили завдяки співпадінню зі зразками її рідного брата", - додав Болвінов.
- Увечері п'ятниці, 9 лютого, РФ атакувала Україну "шахедами". Дрони рухались у бік Одеси, а також Харкова та Миколаєва. У Харкові від атаки РФ загинули 7 людей, зокрема троє дітей.
- Під час нічної атаки "шахедів" по АЗС у Харкові, де розлилося пальне й спалахнули пожежі у приватних житлових будинках, живцем згоріла родина: разом з чоловіком та трьома дітьми загинула 35-річна прокурорка Ольга Путятіна.
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