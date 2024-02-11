Удар по Харкову 10 лютого: ДНК-дослідження ідентифікували всіх загиблих

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Готові результати ДНК-досліджень - ідентифікували всіх жертв російського удару по нафтобазі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зразки двох загиблих, літньої пари, співпали з ДНК їхнього сина. Крім цього, дослідження підтвердили загибель трьох братів.

"Зразки батька родини співпали з ДНК його матері та сестри. Особу його дружини також підтвердили завдяки співпадінню зі зразками її рідного брата", - додав Болвінов.