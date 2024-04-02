Удари по НПЗ - ідеальна ціль, яка максимально шкодить РФ, - Центр досліджень енергетики

Про це розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в етері телеканалу "Еспресо".

"Установка первинної переробки нафти на НПЗ - дуже привабливе місце для удару, бо без неї нафтопереробний завод не працює. Там висока температура, нагріта нафта і високий тиск. Відповідно, будь-який удар викликає велику пожежу, яка фактично знищує колону. Ця колона, лише в мирний час, коштує щонайменше 110-130 млн дол. Щоб її виробити, в умовах, коли на країну не накладено санкцій, потрібно рік або півтора. Зрозуміло, санкції вони навчилися обходити, і скоріш за все, знайдуть шлях завести необхідне їм обладнання, але це буде вдвічі дорожче від ринкової ціни, і щонайважливіше для нас, це займе більше часу. Тому саме ці удари є найбільш ефективними, з точки зору паралізації їх нафтопереробки. Це ідеальні об'єкти для ударів, які максимально шкодять функціонуванню підприємств", - зазначив Харченко.

За його словами, окупантам боляче від таких ударів. Адже скорочується можливість до фінансування армії РФ.

"Вони закрили експорт високооктанових нафтопродуктів, зараз вже скорочують експорт і дизельних палив, це боляче фінансово. Скорочується можливість до фінансування армії РФ, отримання великих прибутків саме на нафтопродуктах. Росіянам доведеться значно дешевше, ніж хотілося б, продавати сиру нафту. Поки що вони це не відчувають на практиці. Результати ударів з української сторони ще не призвели до того, що не буде вистачати палив чи мастив для забезпечення військової частини Кремля. Але ми працюємо над цим. Удари сплановані дуже правильно, вони максимально ефективні, так і треба продовжувати. Важливо, що це безлюдне виробництво, там не буде жертв, ми не б'ємо по цивільних. Україна воює з військовими, а не проти цивільних людей", - додав Харченко.