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Україна буде на всіх міжнародних майданчиках розповідати про вбивство журналістки Рощиної, - комітет ВР з гуманітарної та інформполітики

Ксенія Золотова
12 жовтня, 2024 субота
11:31
Війна з Росією Вікторія Рощина

Повне розслідування справи щодо вбивства росіянами української журналістки Вікторії Рощиної може бути тільки тоді, коли Україна отримає її тіло

Зміст

Про це заявила нардепка, заступниця голови комітету Верховної Ради із питань гуманітарної та інформаційні політки Євгенія Кравчук в ефірі телемарафону.

"Україна буде на всіх міжнародних майданчиках розповідати про цей випадок, про це фактично вбивство української журналістки. Ми продовжимо, безумовно, у ПАРЄ відповідну адвокаційну роботу і буде окрема резолюція саме про полонених журналістів. І, безумовно, я буду ініціювати як доповідачка по цьому питанню слухання у ПАРЄ, щоб цей жахливий випадок з Вікторією почули абсолютно всі представники — депутати низки країн членів РЄ", - заявила вона.

Кравчук підкреслила, що повне розслідування справи щодо вбивства росіянами української журналістки Вікторії Рощиної може бути тільки тоді, коли Україна отримає її тіло.

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій. 

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти.

11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії - за її словами, її захопили, коли вона прямувала до Маріуполя. Вона розповіла, що її тиждень утримували у Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що з 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок. 

У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують у полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року.

10 жовтня стало відомо, що Рощина, яка потрапила в російський полон, загинула. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть медійниці.

Офіс генпрокурора відкрив провадження про воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

11 жовтня нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що найближчим часом рідним мають передати тіло журналістки Рощиної, яка загинула у російському полоні.

За даними правозахисників, журналістку Рощину тримали в СІЗО, відомому найжорстокішими тортурами.

Теги:
Україна
Росія
журналісти
російська армія
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