Україна буде на всіх міжнародних майданчиках розповідати про вбивство журналістки Рощиної, - комітет ВР з гуманітарної та інформполітики

Про це заявила нардепка, заступниця голови комітету Верховної Ради із питань гуманітарної та інформаційні політки Євгенія Кравчук в ефірі телемарафону.

"Україна буде на всіх міжнародних майданчиках розповідати про цей випадок, про це фактично вбивство української журналістки. Ми продовжимо, безумовно, у ПАРЄ відповідну адвокаційну роботу і буде окрема резолюція саме про полонених журналістів. І, безумовно, я буду ініціювати як доповідачка по цьому питанню слухання у ПАРЄ, щоб цей жахливий випадок з Вікторією почули абсолютно всі представники — депутати низки країн членів РЄ", - заявила вона.

Кравчук підкреслила, що повне розслідування справи щодо вбивства росіянами української журналістки Вікторії Рощиної може бути тільки тоді, коли Україна отримає її тіло.